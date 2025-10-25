DE
«Aucune inquiétude»
L'une des plus grandes banques privées d'Iran fait faillite

La banque privée iranienne Ayandeh a été déclarée en faillite par l'Etat. Ses actifs ont été absorbés par la banque publique Melli, une mesure rare dans le pays. Les déposants sont assurés de pouvoir récupérer leur épargne, selon la Banque centrale.
Publié: 11:45 heures
AFP Agence France-Presse

La banque Ayandeh, l'un des plus importants établissements bancaires privés d'Iran, a été déclarée en faillite par l'Etat et ses actifs absorbés, une mesure inhabituelle dans ce pays dont l'économie pâtit des sanctions internationales, ont rapporté samedi les médias d'Etat.

Fondée en 2012, Banque Ayandeh ("avenir» en persan) avait pignon sur rue en Iran grâce à son réseau de 270 agences à travers le pays, dont 150 rien qu'à Téhéran, la capitale. L'établissement croulait sous les dettes avec des pertes accumulées chiffrées à 5'400'000'000'000'000'000'000 rials (environ 4,5 milliards d'euros) et 3'110'000'000'000'000'000'000 de découvert (environ 2.5 milliards d'euros), selon l'agence de presse Isna.

«Aucune inquiétude»

A compter de samedi, la banque publique Melli absorbe les actifs de la défunte Ayandeh, sur décision de la Banque centrale qui assure que les déposants pourront récupérer leur épargne. «Le transfert de Banque Ayandeh vers Banque Melli est désormais achevé», s'est félicité samedi le directeur de cette dernière, Abolfazl Najarzadeh, à la télévision d'Etat.

«Nous sommes fiers de vous accueillir dans la grande famille Banque Melli», a écrit l'établissement à ses nouveaux clients dans un SMS consulté par l'AFP. Samedi, de nombreux épargnants faisaient la queue devant une ancienne agence Banque Ayandeh, a constaté un journaliste de l'AFP à Téhéran, précisant que des policiers étaient présents. Les clients de Banque Ayandeh n'ont «aucune inquiétude à avoir», a assuré jeudi le ministre iranien de l'Economie, Ali Madanizadeh. Banque Melli est l'un des principaux établissements bancaires publics d'Iran avec Banque Sepah.

Depuis les années 1990, le secteur bancaire en Iran est aussi ouvert à des acteurs privés. Banque Ayandeh était l'un d'eux. Il est à l'origine de projets fastueux à l'image de l'immense complexe commercial Iran Mall à Téhéran, qui se présente comme le plus grand au monde et dispose notamment d'une patinoire et de cinémas.


