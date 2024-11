Sur la carte des conflits mondiaux, il n'existe pas que des tensions entre l'Est et l'Ouest. Le sommet climatique de la COP29 a également révélé un fossé grandissant entre le Nord et le Sud et une augmentation des risques de nouveaux conflits. Analyse.

1/8 En Azerbaïdjan, des manifestations ont eu lieu pour protester contre la réticence des pays industrialisés. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Guido Felder

Dans la république du gaz et du pétrole d'Azerbaïdjan, 197 Etats ont lutté ce week-end pour trouver des solutions contre le changement climatique. Au centre de la COP29, la 29e Conférence des Parties, se trouvait un accord de mille milliards de dollars que les Etats riches doivent payer aux Etats menacés par le réchauffement climatique. Après de vives empoignades et 32 heures de prolongation, les participants se sont mis d'accord pour investir 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 dans la lutte contre le changement climatique.

De nombreuses questions restent en suspens. En voici les principales: Comment cela sera-t-il financé? Et les gouvernements futurs verseront-ils réellement les sommes gigantesques promises par les représentants gouvernementaux actuels, comme la ministre allemande des Affaires étrangères, la Vert-e-s Annalena Baerbock? Pour l'instant, il n'existe ni réponses fiables à ces questions, ni garantie d'action.

Colère des États insulaires

Une chose est toutefois devenue claire lors du 29e sommet sur le climat: Le monde n'est définitivement plus divisé qu'entre l'Est et l'Ouest, et le fossé entre le Nord et le Sud ne cesse de se creuser.

Ainsi, les groupes des États insulaires et des pays les moins avancés ont quitté la réunion en colère lorsque les pays industrialisés ont tardé à s'engager à financer le projet. Les représentants des États menacés ont qualifié les 300 milliards de «blague» et d'«insulte». Ils avaient demandé 1,3 billion.

Le risque de guerre augmente

Avec le mécontentement des pays concernés ainsi que le changement climatique, le risque de nouveaux conflits augmente. C'est ce qu'a étudié l'institut suédois de recherche sur la paix Sipri. Florian Krampe, directeur du programme Sipri «Changement climatique et risques», a déclaré au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) que jusqu'à présent, la pauvreté, l'instabilité politique, les inégalités sociales et les combats antérieurs dans une région avaient la plus forte influence sur le risque de conflits.

Mais les facteurs évoluent. On voit de plus en plus souvent que le changement climatique influence ces facteurs et conduit à des conflits, voire à des guerres. La tension augmente par exemple en raison d'une baisse de rendement dans l'agriculture. Une étude publiée sur sciencedirect.com constate qu'en l'espace de dix ans, près d'un tiers des conflits ont été précédés de quelques jours par une catastrophe liée au climat.

Dérive vers Pékin et Moscou

Les discussions sur le climat continuent de semer le trouble dans le monde. Les Etats mécontents, qui devront peut-être attendre longtemps les paiements promis, pourraient s'orienter de plus en plus vers Moscou ou Pékin. L'association anti-occidentale des pays du Brics, dirigée par la Chine et la Russie, suscite déjà un vif intérêt de la part des pays du Sud.

« La COP est avant tout un spectacle qui n'a jusqu'à présent rien apporté au climat »

D'une manière générale, on ne sait pas dans quelle mesure la COP29 aidera les pays menacés. Les experts sont pessimistes. Mojib Latif, du centre Geomar-Helmholtz pour la recherche océanique à Kiel, doute en général de l'utilité de ces conférences. Il a déclaré au Rheinische Post: «Nous avons 28 conférences derrière nous et les émissions ont explosé. La COP est avant tout un spectacle qui n'a jusqu'à présent rien apporté au climat.»