Une centaine de vols ont été annulés dimanche au départ de l'aéroport d'Heathrow, au Royaume-Uni, à cause des vents violents qui balaient le pays, perturbant les transports lors du très chargé week-end avant Noël.

Une centaine de vols annulés à cause de vents violents

Une centaine de vols annulés à cause de vents violents

Une centaine de vols environ ont été annulés selon l'aéroport d'Heathrow, le premier du Royaume-Uni et d'Europe en nombre de passagers. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La piste de l'aéroport de Belfast City, en Irlande du Nord, a également dû être fermée en milieu d'après-midi après un incident lors de l'atterrissage «brutal» d'un avion, du fait des «conditions météorologiques défavorables», a indiqué Emerald Airlines. Les cinq personnes à bord de ce vol Edimbourg-Belfast, opéré par cette compagnie pour le compte d'Aer Lingus, étaient des membres de l'équipage, et ils n'auraient pas été gravement blessés selon les médias britanniques.

«En raison des vents violents et des restrictions dans l'espace aérien, un petit nombre de vols ont été annulés aujourd'hui (dimanche)», évalués à environ une centaine, a indiqué l'aéroport d'Heathrow, le premier du Royaume-Uni et d'Europe en nombre de passagers. Samedi, l'aéroport londonien avait déjà annulé quelques vols, affectant principalement les clients de la compagnie British Airways. La compagnie maritime britannique P&O Ferries a de son côté annoncé que tous les trajets de sa liaison entre Larne (Irlande du Nord) et Cairnryan (sud de l'Ecosse) étaient annulés au moins jusqu'à 20H00 GMT dimanche.

Par ailleurs, des routes ont dû être fermées et des trains circulaient à vitesse limitée depuis samedi, entraînant des annulations et d'importants retards en ce week-end extrêmement chargé, pendant lequel des millions de Britanniques ont prévu de voyager. L'agence météorologique britannique (Met Office) a annoncé que des alertes jaunes aux vents violents resteraient en vigueur jusqu'à 21H00 GMT dimanche, avec des rafales pouvant atteindre 125 km/h. Le vent devrait toutefois retomber dans la nuit de dimanche à lundi.