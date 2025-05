Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

AFP Agence France-Presse

Deux hommes ont été reconnus coupables vendredi par un tribunal britannique d'avoir abattu le Sycamore Gap tree, arbre légendaire jouxtant le mur d'Hadrien dans le nord de l'Angleterre, un acte qui avait provoqué une grande émotion dans le pays. Daniel Graham, 39 ans, et Adam Carruthers, 32 ans, étaient jugés pour avoir en septembre 2023 scié à la tronçonneuse cet érable majestueux vieux de près de deux siècles, apparu dans de nombreux films et séries TV, dont «Robin des Bois: Prince des voleurs» avec Kevin Costner en 1991.

Les deux hommes n'ont montré aucune émotion à l'annonce de la décision du tribunal de Newcastle. Ils seront fixés sur leur peine le 15 juillet. Ils niaient tous les deux avoir pris part à l'abattage du Sycamore Gap tree et se renvoyaient la responsabilité. Graham et Carruthers sont accusés de s'être rendus en voiture en pleine nuit puis d'avoir marché 20 minutes jusqu'au site, avant de se filmer en train de scier l'arbre et d'emporter un morceau du tronc comme trophée.

Messages pour se féliciter d'une histoire devenue «virale»

Selon le procureur Richard Wright, les deux hommes se sont «délectés» de la couverture médiatique de l'abattage, s'envoyant des messages pour se féliciter d'une histoire devenue «virale», tant cet arbre isolé entre deux collines dans un paysage spectaculaire de Northumbrie, était aimé du grand public.

Dénonçant une «mission débile» menée par les deux amis, il avait fait diffuser au tribunal une vidéo de deux minutes et 41 secondes, retrouvée dans le téléphone de Daniel Graham et immortalisant selon lui le moment où l'arbre est abattu à la tronçonneuse. Les dommages causés à cet arbre sont estimés à plus de 622'000 livres (plus de 686'000 francs), et ceux subis par le mur d'Hadrien voisin, un site romain classé par l'Unesco, à 1144 livres (1260 francs).