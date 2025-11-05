DE
Un brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres
Au moins trois morts et 11 blessés dans le crash d'un avion-cargo aux Etats-Unis

Un avion-cargo UPS, un McDonnell Douglas MD-11, s’est écrasé mardi vers 17h15 près de l’aéroport de Louisville (Kentucky), peu après son décollage pour Hawaï, a annoncé la FAA, le régulateur américain de l’aviation civile.
Publié: 00:35 heures
Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
Un avion-cargo UPS s’est écrasé mardi près de l’aéroport de Louisville peu après son décollage pour Hawaï.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

Au moins trois personnes ont été tuées et 11 autres blessées mardi dans l'accident d'un avion-cargo qui s'est écrasé au sol peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, a déclaré le gouverneur du Kentucky Andy Beshear.

«Nous pensons qu'il y a au moins trois décès. Je crains que ce chiffre ne soit plus important. Il y a aussi au moins 11 blessés, dont certains sont gravement touchés», a déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse.

L'avion s'est écrasé mardi peu après son décollage de l'aéroport américain de Louisville, dans le Kentucky, où il a explosé dans une boule de feu. «Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17H15 heure locale», a déclaré le régulateur américain de l'aviation, la FAA, identifiant l'appareil comme un McDonnell Douglas MD-11 à destination de Hawaï.

Des images aériennes de télévisions locales montrent un large brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres de long dans une zone de hangars et de parkings, avec les gyrophares des équipes de secours à proximité. L'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) et la FAA «se mobilisent pour arriver sur place et vont mener l'enquête», a écrit sur X Sean Duffy, le ministre des Transports.

En pleine paralysie budgétaire

L'accident de mardi intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien. Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens – qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés – entraînent retards et annulations de vols à travers le pays.

Si la paralysie budgétaire se prolonge au-delà de cette semaine, l'espace aérien américain pourrait même être partiellement fermé, a mis en garde mardi Sean Duffy. UPS Airlines, la division aérienne du groupe américain de messagerie et de livraison de colis, opérait début septembre une flotte d'environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11, l'appareil impliqué dans l'accident de mardi.

Le dernier accident aérien majeur aux Etats-Unis s'est produit le 29 janvier dernier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, quand un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne sur le point d'atterrir, tuant 67 personne au total.

