Un avion-cargo UPS s’est écrasé mardi peu après son décollage de Louisville, provoquant une énorme explosion et tuant au moins sept personnes selon le gouverneur, qui redoute un bilan plus lourd. Le MD-11 devait rejoindre Hawaï.

Au moins sept morts dans le crash d'un avion-cargo aux Etats-Unis

Un avion-cargo UPS s’est écrasé mardi près de l’aéroport de Louisville peu après son décollage pour Hawaï. Photo: AP

Un avion-cargo s'est écrasé mardi en une boule de feu peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, tuant au moins sept personnes selon le gouverneur du Kentucky, qui s'attend à un bilan plus lourd. Le vol UPS 2976, qui devait rejoindre Hawaï, «s'est écrasé vers 17H15 heure locale» a déclaré le régulateur américain de l'aviation, la FAA, identifiant l'appareil comme un McDonnell Douglas MD-11.

L'avion avait «trois membres d'équipage à son bord», a déclaré dans un communiqué séparé le transporteur UPS, dont le siège de la division aérienne est installé à Louisville. «Les nouvelles de Louisville sont difficiles ce soir, le bilan atteint désormais sept décès, et ce chiffre va sans doute augmenter», a écrit le gouverneur Andy Beshear sur X, ajoutant que des outils de contrôle de la qualité de l'air ont été déployés.

Une vidéo amateur partagée par la chaîne locale WLKY montre le moteur gauche de l'avion en feu tandis que l'appareil rase le sol en tentant de décoller de la piste, avant visiblement d'exploser plus loin, provoquant un large panache de fumée noire. L'appareil a terminé sa course à près de 5km de l'aéroport, selon la police.

Des images aériennes de télévisions locales montraient, peu après le crash, un large brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres de long dans une zone de hangars et de parkings, avec les gyrophares des équipes de secours à proximité. «A ce stade, nous pensons que la principale zone touchée concerne deux entreprises», a précisé Andy Beshear.

En pleine paralysie budgétaire

L'accident de mardi intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien. Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens – qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés – entraînent retards et annulations de vols à travers le pays.

Si la paralysie budgétaire se prolonge au-delà de cette semaine, l'espace aérien américain pourrait même être partiellement fermé, a mis en garde mardi Sean Duffy. UPS Airlines, la division aérienne du groupe américain de messagerie et de livraison de colis, opérait début septembre une flotte d'environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11, l'appareil impliqué dans l'accident de mardi.

Le dernier accident aérien majeur aux Etats-Unis s'est produit le 29 janvier dernier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, quand un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne sur le point d'atterrir, tuant 67 personne au total.