Le maire d'Odessa a signalé que l'équivalent de deux mois de précipitations est tombé en sept heures. Pendant ce temps, l'Ukraine continue de subir des bombardements russes quotidiens, avec des attaques signalées à Kherson et Kharkiv.

Le sud de l'Ukraine touché par des intempéries violentes

En plus des inondations, Odessa subit toujours des bombardements russes. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Des pluies violentes qui se sont abattues dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont fait au moins neuf morts dont un enfant, ont indiqué les secours mercredi. «Toute la nuit, les sauveteurs ont aidé à évacuer des personnes prises au piège par des inondations, à dégager des voitures, à pomper de l'eau des bâtiments», ont précisé indiqué les services d'urgence sur Telegram, publiant des photos de voitures immergées ou des secouristes portant en aide à des résidents.$

Le maire d'Odessa Guennadiï Troukhanov avait rapporté dans la nuit que l'équivalent de deux mois de précipitations habituelles s'était abattu en sept heures sur la ville. «Aucun réseau d'égouts ne peut supporter une telle charge», a-t-il ajouté.

Ces intempéries meurtrières interviennent alors que l'Ukraine continue de subir des bombardements quotidiens de l'armée russe, qui contrôle environ 20% de son territoire trois ans et demi après le lancement de son invasion à grande échelle. A Kherson (sud), un homme est mort mercredi matin dans une attaque russe, selon l'administration militaire locale. A Kharkiv (nord-est), les autorités ont fait état d'importantes frappes pendant la nuit, qui ont fait six blessés dont un policier, selon la police nationale.