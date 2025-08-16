15:57 heures

Au moins 36 Palestiniens tués ce samedi par des raids israéliens

La Défense civile locale a fait état de la mort samedi de 36 Palestiniens, dont des enfants, tués dans l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Parmi eux, 21 l'ont été près de deux centres de distribution d'aide humanitaire dans le sud et le nord du territoire, et six autres, dont trois enfants, dans des frappes visant le camp de réfugiés de Bureij (centre) et la zone d'al-Mawassi (sud),

Photo: Anadolu via Getty Images

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a affirmé à l'AFP qu'un quartier de Gaza-ville – Zeitoun – dans le nord du territoire palestinien assiégé et affamé, était soumis à d'intenses bombardements depuis presque une semaine. «Nous avons oublié ce qu'est le sommeil. Les raids aériens et les tirs de char ne s'arrêtent pas. (...) Nous n'avons plus ni nourriture ni eau potable», a déclaré un habitant de Gaza-ville, Ghassan Kashko, au téléphone à l'AFP.

L'armée israélienne a mis en doute ces chiffres, affirmant à l'AFP que «les institutions à Gaza sont contrôlées et dirigées par le Hamas et donc soumises à son agenda».

Source: AFP