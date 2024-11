Au moins 2 morts et 500 blessés Taïwan essuie l'un des plus gros typhons de son histoire

Taïwan se remet du passage dévastateur du typhon Kong-rey – l'un des plus puissants de l'histoire de l'île – qui a causé deux morts et plus de 500 blessés. Les opérations de nettoyage sont en cours après des vents violents et des inondations massives.