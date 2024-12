La Défense civile fait état de 21 morts dans une frappe israélienne

La Défense civile de Gaza a indiqué que 21 personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne mercredi soir, peu après l'appel lancé par l'Assemblée générale de l'ONU à un cessez-le-feu immédiat dans le territoire palestinien dévasté. Plusieurs enfants figurent parmi les victimes.

Des avions de chasse israéliens ont pris pour cible deux maisons près du camp de réfugiés de Nousseirat (centre) et dans la ville de Gaza (nord), a précisé le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

«Quinze morts parmi lesquels au moins six enfants et plus de 17 blessés ont été retrouvés à la suite du bombardement israélien» d'un bâtiment abritant des personnes déplacées près de Nousseirat, a déclaré Mahmoud Bassal. Les corps de six autres personnes tuées lors d'une frappe sur un appartement de Gaza-ville ont été transportés à l'hôpital, ainsi que de nombreux blessés, a-t-il ajouté.