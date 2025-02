Géniteur de 550 enfants, ce «superdonneur» se fait condamner pour calomnies

Un tribunal néerlandais ordonne à Jonathan Meijer de cesser de calomnier les participants d'un documentaire Netflix. Accusé d'avoir engendré plus de 550 enfants, il doit retirer ses commentaires diffamatoires et respecter la vie privée des familles concernées.

Ce «superdonneur» de sperme se fait condamner pour avoir calomnié des familles après un documentaire sur Netflix. Photo: keystone-sda.ch

Un tribunal néerlandais a ordonné mardi à un homme soupçonné d'avoir engendré plus de 550 enfants à travers des dons de sperme de cesser de calomnier les enfants et les parents ayant participé à un documentaire de Netflix à son sujet.

Jonathan Meijer, 43 ans, a été déféré devant un tribunal de La Haye à l'initiative d'une fondation protégeant les droits des enfants issus de dons de sperme et par la mère de l'un des enfants qu'il aurait engendrés. Il s'agit du dernier chapitre en date d'une saga sur la fertilité, au centre de laquelle se trouve celui qui a été surnommé «L'Homme aux mille enfants» dans la série documentaire à succès de Netflix.

Des «mère tyranniques»

Peu après la sortie de cette production en 2024, Jonathan Meijer a partagé un certain nombre de commentaires sur les mères des enfants issus de dons de sperme qui ont participé au film. Il a notamment déclaré que les parents ayant pris part au documentaire se faisaient «des illusions» ou encore qu'il s'agissait de «mères tyranniques» et suggéré qu'elles avaient «reçu de l'argent pour participer» au tournage, selon les documents déposés devant le tribunal.

Ce Néerlandais a qualifié les parents de «ridiculement mauvais» et a affirmé qu'ils avaient «nui à leurs enfants issus du don». Il a également qualifié une mère en particulier d'«étrange» et de «narcissique» et l'a accusée d'avoir un mauvais comportement envers son ex-partenaire», ajoute le document. Jonathan Meijer a par ailleurs diffusé des photos de ces parents sur sa chaîne YouTube, selon les documents judiciaires.

Atteinte à l'honneur

Un juge a décidé mardi que ses commentaires qui «n'étaient pas ou insuffisamment étayés par des faits avaient porté atteinte à l'honneur et à la réputation de ces parents et violé la vie privée de ces parents et de leurs enfants».

Par conséquent, Jonathan Meijer ne peut plus faire de déclarations publiques au sujet de ses enfants issus de dons de sperme et de leurs parents, a tranché le juge. Cet homme a également dû retirer de sa chaîne YouTube un certain nombre de vidéos dans lesquelles les propos négatifs ont été partagés, a-t-il encore dit.

Pas plus de 25 enfants

En septembre dernier, Jonathan Meijer avait expliqué qu'il poursuivait Netflix pour le documentaire «L'Homme aux mille enfants», qu'il avait qualifié de «sensationnaliste».

Selon lui, le nombre des enfants qu'il aurait pu engendrer (jusqu'à 3.000) indiqué dans le documentaire était erroné. «Cinq cent-cinquante, c'est le nombre dont je suis sûr. Tout ce qui dépasse ce chiffre n'est que conjecture», avait-il lancé à l'époque.

Le «superdonneur» a fait les gros titres en 2023 lorsqu'un tribunal lui a ordonné d'arrêter de donner son sperme après avoir contribué à la naissance de 550 à 600 enfants depuis 2007. Les directives cliniques néerlandaises stipulent qu'un donneur ne doit pas engendrer plus de 25 enfants dans 12 familles.