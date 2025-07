Au moins 23 blessés dans une attaque de drones à Kharkiv

Une attaque de drones russes a fait au moins 23 blessés lundi à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les autorités locales. Un premier drone a fait 12 blessés, dont deux enfants, dans le district de Shevchenkivsky, et un deuxième cinq blessés, dont un enfant, dans le district de Slobidsky, a écrit sur Telegram le gouverneur régional Oleg Synegoubov.

Vendredi, l'armée russe avait tiré plus de 530 drones explosifs et une dizaine de missiles, notamment sur Kiev, faisant au moins deux morts. Il s'agissait de l'attaque de drones la plus massive depuis le début du conflit, selon les autorités ukrainiennes.

Source: AFP