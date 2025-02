Kremlin: le «confesseur» de Poutine sauvé d'un attentat

Photo: IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé vendredi avoir déjoué un attentat commandité par l'Ukraine contre un membre haut placé du clergé orthodoxe russe, considéré par les médias russes comme le «confesseur» du président Vladimir Poutine.

Le FSB «a déjoué un attentat qui était planifié par les services spéciaux ukrainiens contre le métropolite Tikhon de Simféropol et de Crimée», a-t-il indiqué dans un communiqué. Selon cette source, cette attaque devait être menée par un citoyen russe et un citoyen ukrainien: un autre ecclésiastique et un assistant du métropolite, qui ont été recrutés en 2024 via la messagerie Telegram.

Ils devaient déposer une bombe fournie par les services de renseignement ukrainiens dans le logement du métropolite à Moscou, toujours selon le FSB, qui précise qu'ils ont été arrêtés dans la capitale russe et qu'un engin explosif improvisé et deux faux passeports ont été saisis. Le FSB a diffusé une vidéo montrant l'arrestation des suspects et leur passage aux aveux.

Le confesseur de Poutine

Rédacteur en chef d'un site d'actualités orthodoxes Pravoslavie.ru, le métropolite Tikhon, âgé de 66 ans, est également membre du conseil consultatif pour la culture et les arts auprès du président russe et a été décoré en 2024 par Vladimir Poutine pour sa participation à la reconstruction d'un complexe muséal en Crimée.

De son vrai nom Guéorgui Chevkounov, il est considéré depuis de nombreuses années par les médias russes comme le «confesseur» de Vladimir Poutine, ce qu'il n'a jamais confirmé ou démenti. Il a été nommé en 2023 métropolite de Simféropol et de Crimée, péninsule ukrainienne que la Russie a annexé en mars 2014.

L'Ukraine, qui n'a pas commenté ces affirmations dans l'immédiat, a revendiqué ou s'est vu attribuer plusieurs assassinats en Russie et dans les territoires occupés depuis 2022. Ces attaques ont notamment visé des responsables militaires ou politiques et des soutiens idéologiques de l'assaut russe contre l'Ukraine lancé en février 2022. La dernière en date, revendiquée par Kiev, s'est produite en décembre 2024 avec l'assassinat dans un attentat à la bombe à Moscou du général Igor Kirillov.