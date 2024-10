Zack, c'est à nouveau le moment et l'heure change le samedi. Photo: AFP 1/6

Angela Rosser

Deux fois par an, la question se pose de savoir s'il faut avancer ou reculer les montres d'une heure. Cette nuit, ce sera à nouveau le cas. En automne, les montres seront ramenées de 3 à 2 heures, c'est déjà ça.

Pour beaucoup, le sens du changement d'heure n'est pas évident. Certains réagissent même au changement par une sorte de mini décalage horaire. Une intervention de la Commission européenne devrait mettre fin à cette situation. Au total, 66 députés ont lancé un appel pour que l'on laisse les horloges tranquilles et que l'on passe à l'heure d'hiver pour toujours.

Les économies d'énergie n'ont pas fonctionné

«Des études ont montré que le changement d'heure a un effet négatif sur le rythme du sommeil, qu'il augmente le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral et qu'il peut entraîner une augmentation des accidents de la route», peut-on lire dans la lettre, dont «Bild» a eu connaissance. En revanche, l'effet d'économie d'énergie que l'on attend de ce changement n'a pas pu être obtenu, est-il précisé.

Il y a six ans déjà, une vaste enquête avait montré que 84% des citoyens de l'UE en avaient assez du changement d'heure. Le Parlement européen avait également voté et l'ex-président, Jean-Claude Juncker, avait promis: «Le changement d'heure sera aboli». Alors que le projet devait être mis en œuvre, les événements se sont précipités, puis le Covid-19 est arrivé. L'entreprise a donc été mise en veilleuse. Jusqu'à présent.

C'est son successeur, la chef de la Commission Ursula von der Leyen, qui doit désormais s'en charger et doit veiller à ce que la réglementation introduite en 1980 prenne fin.

Fini le changement d'heure en Ukraine

Les personnalités politiques sont claires. Ce n'est «pas seulement un rituel pénible, mais aussi un facteur de stress inutile pour notre corps», estime par exemple la politicienne des Vert-e-s Anna Cavazzini. Le porte-parole du PPE allemand pour la politique de la santé, Peter Liese, qualifie de «scandale» le fait que rien n'ait été fait depuis si longtemps.

On ne sait pas encore comment et si von der Leyen prendra en charge cette demande. En Ukraine, par exemple, les choses vont un peu plus vite. Dès ce week-end, les horloges passeront une dernière fois à l'heure d'hiver, qui restera en vigueur.