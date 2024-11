Cette somme colossale a été trouvée lors d'une perquisition au domicile d'un chef de la police nationale espagnole. Il est possible que cet argent soit lié à une découverte record de drogue survenue dans la semaine.

1/2 On ne sait pas encore si cet argent est lié à la découverte record de drogue en Andalousie. Photo: keystone-sda.ch

Natalie Zumkeller

Trafic de drogue, blanchiment d'argent, corruption - selon les médias locaux, le chef du département de la criminalité économique de la police nationale espagnole a été arrêté à Madrid pour tous ces délits présumés. Avec 14 autres suspects, il se trouve désormais en détention provisoire.

L'arrestation a eu lieu après la découverte d'environ 20 millions d'euros lors d'une perquisition à son domicile dans la banlieue madrilène d'Alcalá de Henares. Cette somme considérable aurait été cachée dans les murs et proviendrait de plusieurs trafics de drogue.

Outre l'argent caché dans les murs, un autre million en liquide a été saisi dans le bureau du chef de la police.

Lien possible avec la prodigieuse découverte de drogue

Parmi les personnes arrêtées figure également l'épouse du principal suspect, qui est également fonctionnaire de la police nationale. Les médias locaux supposent que les arrestations sont liées à la découverte record de drogue qui a eu lieu ce mercredi en Andalousie. La plus grande quantité de cocaïne jamais saisie en Espagne a été saisie dans un port - environ 13 tonnes de drogue ont pu être confisquées.

Il est clair que les arrestations ont eu lieu après une opération ordonnée par la Cour nationale de justice. Celle-ci se concentrait sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption et le trafic de drogue et était dirigée par une unité des affaires intérieures de la police nationale. On ne sait pas encore comment les soupçons se sont portés sur le chef de la police.