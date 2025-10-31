02:16 heures

Après son annonce choc, Trump défend la relance des essais d'armes nucléaires

Donald Trump a défendu jeudi sa décision de reprendre les essais d'armes nucléaires, pointant la course aux armements des grands rivaux des Etats-Unis, la Russie et la Chine. «S'ils font des essais, j'imagine qu'on doit en faire», a-t-il déclaré à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel. «Nous avons des sites» pour le faire, a-t-il assuré, sans préciser les dates et lieux de ces essais.

Le président Donald Trump descend les marches d'Air Force One à son arrivée à la base militaire Joint Base Andrews. Photo: AP

L'annonce, plus tôt, du président américain ressemblait à une déclaration de force juste avant sa rencontre en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping. Elle s'inscrit dans le cadre d'un durcissement de Donald Trump vis-à-vis du Kremlin, alors que ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine piétinent.

Dans un message sur son réseau Truth Social, il a justifié sa décision par les «programmes d'essais» d'autres pays, assurant que les Etats-Unis commenceraient «immédiatement» à «tester (leurs) armes nucléaires».

Il a par ailleurs revendiqué la suprématie des Etats-Unis, qui «possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays». Une affirmation démentie par l'Institut de recherche international sur la paix de Stockholm (Sipri), qui fait référence, et selon lequel la Russie dispose de 4309 ogives nucléaires déployées ou stockées contre 3700 pour les Etats-Unis et 600 pour les Chinois.

Source: AFP