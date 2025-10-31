Après son annonce choc, Trump défend la relance des essais d'armes nucléaires
Donald Trump a défendu jeudi sa décision de reprendre les essais d'armes nucléaires, pointant la course aux armements des grands rivaux des Etats-Unis, la Russie et la Chine. «S'ils font des essais, j'imagine qu'on doit en faire», a-t-il déclaré à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel. «Nous avons des sites» pour le faire, a-t-il assuré, sans préciser les dates et lieux de ces essais.
L'annonce, plus tôt, du président américain ressemblait à une déclaration de force juste avant sa rencontre en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping. Elle s'inscrit dans le cadre d'un durcissement de Donald Trump vis-à-vis du Kremlin, alors que ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine piétinent.
Dans un message sur son réseau Truth Social, il a justifié sa décision par les «programmes d'essais» d'autres pays, assurant que les Etats-Unis commenceraient «immédiatement» à «tester (leurs) armes nucléaires».
Il a par ailleurs revendiqué la suprématie des Etats-Unis, qui «possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays». Une affirmation démentie par l'Institut de recherche international sur la paix de Stockholm (Sipri), qui fait référence, et selon lequel la Russie dispose de 4309 ogives nucléaires déployées ou stockées contre 3700 pour les Etats-Unis et 600 pour les Chinois.
Source: AFP
Xi dit avoir trouvé des «consensus sur des solutions» avec Trump
Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a déclaré jeudi avoir trouvé «des consensus sur des solutions aux problèmes» lors de sa rencontre avec son homologue américain, Donald Trump, et a appelé à «finaliser dès que possible» les résultats de ces échanges, a rapporté un média d'Etat.
«Les équipes économiques et commerciales de la Chine et des Etats-Unis ont tenu des discussions approfondies et sont parvenues à des consensus sur des solutions aux problèmes», a déclaré Xi Jinping, selon l'agence étatique Chine nouvelle. «Les deux équipes doivent affiner et finaliser les travaux de suivi le plus rapidement possible (...) et fournir des résultats concrets, afin de rassurer les esprits sur les économies de la Chine, des Etats-Unis et du monde», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump assure que la Chine va acheter aux Etats-Unis «des volumes considérables» de soja et autres produits agricoles
Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi, suite à son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping, que la Chine allait acheter «dès maintenant» des volumes «considérables» de soja et autres biens agricoles.
«De grandes quantités, des volumes considérables de soja et d'autres produits agricoles vont être achetés immédiatement», a indiqué Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. La Chine est un débouché crucial des cultivateurs américains de soja, mais le pays avait gelé ses importations sur fond de tensions commerciales.
Source: AFP
Trump affirme avoir trouvé un accord commercial
Le président américain Donald Trump a tiré un bilan optimiste de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, assurant qu’un accord commercial était «tout proche», sans en préciser le contenu.
Interrogé à bord d’Air Force One sur le calendrier d’une signature, il a répondu: «Très bientôt, il ne reste plus beaucoup d’obstacles majeurs.» Puis, plus affirmatif encore: «Nous avons un accord. Nous le renégocierons chaque année, mais je pense qu’il durera longtemps.»
Trump a précisé qu’il s’agissait d’un accord d’un an, destiné à être prolongé, et affirmé que les deux dirigeants s’étaient entendus sur «presque tout», notamment sur le commerce du soja et les droits de douane concernant le fentanyl. «Nous avons abordé beaucoup des sujets dont vous parlez sans cesse», a-t-il conclu.
Source: CNN
Trump dit avoir conclu un accord sur les terres rares avec Xi Jinping
Le président Donald Trump a annoncé jeudi avoir conclu lors de son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping un accord d'un an, reconductible, sur l'approvisionnement en terres rares - matériau essentiel sur lequel la Chine exerce un quasi-monopole.
«L'accord concernant les terres rares est désormais conclu, et c'est valable pour le monde entier», a affirmé Donald Trump aux journalistes à bord de l'avion Air Force One, précisant que cet accord était conclu pour un an et serait renégocié chaque année.
Source: AFP
Trump dit avoir été «trop occupé» pour rencontrer Kim Jong Un mais assure qu'il pourra revenir
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait été trop «occupé» durant son voyage cette semaine en Corée du Sud pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, mais a ajouté qu'il pourrait revenir.
«J'avais d'excellentes relations avec Kim Jong Un», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. La dernière rencontre des deux dirigeants remonte à juin 2019 dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise en deux la péninsule coréenne.
Source: AFP
Trump affirme qu'il n'a pas parlé de Taïwan avec Xi Jinping
Le président américain Donald Trump a assuré que la question de Taïwan n'avait pas été abordée lors de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, jeudi en Corée du Sud.
«Taïwan n'a jamais été évoqué. Ce sujet n'a pas été abordé», a affirmé Donald Trump à bord d'Air Force One. Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant.
Source: AFP
Trump assure que Washington et Pékin vont «travailler ensemble» sur la guerre en Ukraine
Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que Washington et Pékin allaient «travailler ensemble» sur la guerre en Ukraine, après une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.
«L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps, et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose», a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One. Xi Jinping va «nous aider, et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine», a déclaré Donald Trump.
Source: AFP
Trump qualifie de «grand succès» sa rencontre avec Xi Jinping
Le président américain Donald Trump a qualifié de «grand succès» sa rencontre jeudi en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping, et a annoncé qu'il se rendrait en Chine en avril prochain pour de nouvelles discussions.
«Je serai en Chine en avril et (M. Xi) viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach, ou à Washington», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. «Nous avons finalisé de nombreux points» lors de l'entretien à Busan, a-t-il ajouté, qualifiant Xi Jinping de «dirigeant exceptionnel d'un pays très puissant».
Source: AFP
Donald Trump a quitté la Corée du Sud après 1H40 d'entretien avec Xi Jinping
Le président américain Donald Trump a quitté la Corée du Sud jeudi après une rencontre de 1H40 avec son homologue chinois Xi Jinping qui porte l'espoir d'une trêve dans la guerre commerciale, selon une journaliste de l'AFP.
Les dirigeants des deux plus grandes économies du monde se sont serré la main à l'issue de leurs entretiens mais n'ont pas fait de déclaration aux médias. Au début de l'entretien, le président américain avait qualifié son homologue de «redoutable négociateur», tout en disant s'attendre à une rencontre «très réussie».
«La Chine et les Etats-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grandes puissances et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets, pour le bien de nos deux pays et du monde entier», avait répondu Xi Jinping.
Source: AFP
Les marchés asiatiques ont les yeux rivés sur la rencontre Trump-Xi
Les marchés asiatiques sont rivés jeudi sur la rencontre lourde d'enjeux économiques entre les présidents américain et chinois, tandis que la Bourse de Séoul savoure l'accord commercial conclu entre Corée du Sud et Etats-Unis ainsi que de solides résultats de Samsung.
A la Bourse de Tokyo vers 02H30 GMT, l'indice vedette Nikkei grimpait de 0,17% à 51'396 points, et l'indice élargi Topix de 0,57% à 3296 points. La Bourse de Taipei, elle, prenait 0,30%, à Shanghai l'indice composite se hissait de 0,16%, et l'indice hongkongais Hang Seng bondissait de 0,77%.
Source: AFP