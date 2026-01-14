Le Célèbre groupe de K-pop BTS commencera sa tournée mondiale au mois d'avril. Les musiciens avaient dû mettre leur carrière en pause en 2022 à cause du service militaire obligatoire en Corée du Sud.

Les superstars de la K-pop BTS lanceront leur tournée mondiale au mois d'avril

AFP Agence France-Presse

Le groupe phénomène de K-pop BTS entamera une tournée mondiale à partir d'avril prochain, dont deux dates sont programmées au Stade de France en juillet, a annoncé mercredi son label. Le plus grand groupe musical de Corée du Sud est en pause depuis 2022, le temps pour ses membres d'effectuer le service militaire obligatoire, imposé à tous les hommes sud-coréens de moins de 30 ans.

Les sept membres ayant été démobilisés, le groupe a annoncé son retour au printemps 2026, avec un album prévu pour le 20 mars. Avec 79 concerts dans 34 villes, ce sera la plus grande tournée jamais organisée par un groupe de K-pop en termes de nombre total de concerts.

Cette tournée mondiale, leur première en quatre ans, débutera à Goyang, en Corée du Sud, le 9 avril, avec deux concerts supplémentaires dans le pays d'origine du groupe avant de se rendre au Japon voisin, a déclaré l'agence du groupe, HYBE. Ils se rendront ensuite aux Etats-Unis et en Europe, avec deux dates prévues les 17 et 18 juillet au Stade de France en région parisienne. La tournée doit se terminer en mars 2027 à Manille.

Le label du septuor a déclaré que d'autres villes seraient programmées, notamment au Japon et au Moyen-Orient. Leur album de retour sera leur premier en près de quatre ans depuis l'anthologie «Proof», devenu le disque le plus vendu en Corée du Sud en 2022.

Plus de 4 millions de spectateurs attendus

Les actions de HYBE ont ouvert en hausse mercredi à l'annonce de leur tournée mondiale, gagnant environ 3%. Mercredi, la banque d'investissement IBK Securities a estimé que les bénéfices d'exploitation de l'entreprise cette année seraient multipliés par dix par rapport à 2025.

«D'après le calendrier complet de la tournée, environ 4,5 millions de personnes devraient y assister», a déclaré l'analyste Kim Yu-hyuk. Avant leur départ pour le service militaire, BTS générait plus de 5'500 milliards de wons (environ 3,25 milliards d'euros) par an en Corée du Sud, selon l'Institut coréen de la culture et du tourisme. Ce chiffre équivaut à environ 0,2% du PIB du pays.

BTS s'est développé au-delà de son pays d'origine pour devenir un phénomène musical mondial ces dernières années. Il détient le record du groupe le plus écouté sur Spotify et a été le premier groupe de K-pop à se classer en tête des charts Billboard 200 et Billboard Artist 100 aux Etats-Unis.