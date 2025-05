La Corée du Nord a tiré jeudi plusieurs missiles balistiques de courte portée en direction de la mer du Japon, a annoncé l'armée sud-coréenne. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a tiré jeudi plusieurs missiles balistiques de courte portée en direction de la mer du Japon, a annoncé l'armée sud-coréenne.

L'armée sud-coréenne «a détecté plusieurs projectiles présumés être des missiles balistiques à courte portée tirés depuis la région de Wonsan en Corée du Nord vers la mer de l'Est vers 08h10» (23H10 GMT mercredi), a annoncé l'état-major interarmées, en employant le nom coréen de la mer du Japon.

Il s'agit des premiers tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord en près de deux mois. Le dernier en date avait eu lieu le 10 mars, au moment où la Corée du Sud et les Etats-Unis effectuaient des exercices militaires dans la région.

Les sanctions imposées par les Nations unies contre Pyongyang pour son programme nucléaire lui interdisent de posséder des missiles balistiques, qui effectuent la majeure partie de leur trajectoire en dehors de l'atmosphère.

Accélérer l'armement nucléaire

Le 28 avril, la marine nord-coréenne avait dévoilé un nouveau destroyer, le «Choe Hyon», destiné à entrer en service début 2026. Des tirs d'essai de missiles de croisière avaient été réalisés à cette occasion, selon l'agence officielle KCNA.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait par la suite ordonné «d'accélérer l'armement nucléaire de la marine afin de défendre l'Etat et la souveraineté maritime contre les menaces actuelles et futures».

Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis des années, le Nord ayant même officiellement renoncé l'an dernier à tout espoir de réunification des deux Corées. Celles-ci restent techniquement en guerre puisque leur conflit de 1950-1953 s'est terminé par un armistice et non par un traité de paix.