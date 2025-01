Après des semaines de protestations et une attaque à la batte de baseball

1/4 Le Premier ministre Milos Vucevic a présenté sa démission. Photo: AFP

Marian Nadler

Le Premier ministre serbe, Milos Vucevic, a annoncé mardi sa démission, après bientôt trois mois d'un grand mouvement de contestation né de l'effondrement mortel d'un auvent de la gare de Novi Sad qui venait d'être rénovée.

«Ma décision irrévocable est de démissionner du poste de Premier ministre», a déclaré lors d'une conférence de presse M. Vucevic, qui occupait cette fonction depuis mai 2024 après plusieurs années à la tête du ministère de la Défense. «J'ai eu une longue réunion avec le président ce matin, nous avons parlé de tout et il a accepté mes arguments», a-t-il ajouté. «Afin d'éviter de nouvelles complications et ne pas augmenter davantage les tensions dans la société, j'ai pris cette décision» de démissionner, a-t-il encore dit.

Des jours de violence

M. Vucevic est ancien maire de Novi Sad (2012-2022) et c'est sous son mandat qu'avaient commencé les travaux de rénovation de la gare, achevés quelques mois à peine avant l'accident dans lequel 15 personnes sont mortes. Depuis l'accident le 1er novembre, des manifestants ont défilé par dizaines de milliers à travers toute la Serbie, pointant dans cette catastrophe le résultat de la corruption et de la négligence des autorités dans un pays qui a multiplié les chantiers et grands projets sous la présidence du nationaliste Aleksandar Vucic, au pouvoir depuis 2012.

En réponse, le gouvernement a oscillé entre appels au dialogue et accusations d'ingérence étrangère, sans faire cesser les manifestations, auxquelles se sont ajoutés ces derniers jours des appels à la grève générale. La tension est palpable à travers le pays, après que plusieurs manifestants étudiants ont été renversés par des automobilistes. Lundi soir, à Novi Sad, une jeune femme a été blessée dans un affrontement entre étudiants et militants du parti nationaliste au pouvoir, SNS.

«C'est un acte inacceptable et qui mérite d'être condamné dans tous les sens du terme. J'attends que les coupables soient arrêtés», a réagi le Premier ministre démissionnaire, M. Vucevic.