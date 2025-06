Les opérations de recherche ont duré 4 jours. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une touriste brésilienne portée disparue depuis plusieurs jours après une chute dans un ravin sur le volcan Rinjani, en Indonésie, a été retrouvée morte, ont annoncé mardi le gouvernement brésilien et les services de secours indonésiens. Juliana Marins, 26 ans, était portée disparue depuis samedi sur le mont Rinjani, qui domine l'île de Lombok, dans le centre de l'Indonésie, voisine de Bali, alors qu'elle voyageait en Asie du Sud-Est.

«Le gouvernement brésilien annonce, avec une profonde tristesse, le décès de la touriste brésilienne Juliana Marins, tombée d'une falaise à proximité du sentier longeant le cratère du mont Rinjani», a indiqué le ministère brésilien des Affaires étrangères dans un communiqué. «Au terme de quatre jours de recherches, entravées par la météo, la visibilité et la topographie de la région, les équipes de l'Agence nationale indonésienne de recherche et de secours ont retrouvé le corps de la touriste brésilienne», précise encore le communiqué.

Le pays ému

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a affirmé sur la plateforme X avoir reçu «avec une grande tristesse» la nouvelle du décès de la jeune femme, qui a suscité un grand émoi sur les réseaux sociaux dans le pays sud-américain. «Nos services consulaires en Indonésie continueront à apporter leur soutien à sa famille en ce moment de douleur», a-t-il ajouté.

Le corps de Juliana Marins avait été repéré à l'aide d'un drone, mais les tentatives d'évacuation ont été ralenties par des conditions météorologiques difficiles et un terrain escarpé. Lundi matin, «nous avons détecté la victime. Nous avons déployé une équipe sur les lieux mais nous avons été entravés par le terrain très escarpé et le temps brumeux», avait expliqué à l'AFP Muhammad Hariyadi, chef des services de recherche et de sauvetage de Mataram, dans l'ouest de Lombok.

Les sauveteurs avaient mobilisé des drones équipés de caméras thermiques mais aussi un hélicoptère. Des secouristes disposant de matériel d'alpinisme étaient chargés de l'atteindre. Au total, 50 sauveteurs ont été déployés, avait encore précisé le chef des secours.

Le chef de l'Agence nationale indonésienne de recherche et de secours, Mohammad Syafii, a déclaré que les secouristes avaient trouvé la victime inanimée et que l'évacuation de son corps était prévue mercredi matin, en raison du mauvais temps. «Un des secouristes a pu atteindre la victime à 600 mètres de profondeur» et constaté son décès, a-t-il précisé.

Un terrain compliqué

Les dernières publications de la jeune femme sur Instagram la montraient en train de voyager en sac à dos à travers la Thaïlande et le Vietnam, avant d'arriver en Indonésie.

L'île de Lombok est une destination touristique connue pour ses plages, sa nature luxuriante et le panorama qu'offre le sommet du mont Rinjani, le deuxième volcan le plus haut d'Indonésie. En 2018, des centaines de randonneurs et leurs guides avaient été bloqués par des glissements de terrain sur cette montagne après un séisme. Au moins 17 personnes avaient été tuées sur l'île, dont une sur le volcan.