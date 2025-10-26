Un convoi égyptien est entré à Gaza dans la nuit de samedi à dimanche pour aider à localiser les corps d'otages du Hamas. Approuvé par Benjamin Netanyahu, cette équipe technique se concentre uniquement sur la recherche des otages assassinés à Khan Younès.

Un convoi égyptien à Gaza pour aider à retrouver des corps d'otages

Un convoi égyptien à Gaza pour aider à retrouver des corps d'otages

Des bulldozers et des camions font la queue dimanche pour entrer par le poste égyptien de Rafah. Ils doivent être inspectés par les autorités israéliennes avant d’accéder à la bande de Gaza, après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Photo: Mohammed Arafat

ATS Agence télégraphique suisse

Un convoi égyptien de véhicules et de camions transportant des engins lourds de chantier est entré dans la bande de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche. Il doit aider à localiser les corps d’otages enlevés par le Hamas, selon des images de l’AFPTV. Les véhicules ont été filmés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon le Times of Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a personnellement approuvé l'entrée d'une équipe égyptienne accompagnée de plusieurs véhicules d'ingénierie pour aider à localiser les corps. «Il s'agit d'une équipe technique», a précisé le cabinet de M. Netanyahu, cité par le journal. «Elle se rend sur place uniquement pour localiser les otages assassinés».

Samedi soir, Al-Qahera news, une télévision liée à l'État égyptien, avait annoncé l'envoi d'une équipe égyptienne en direction de Gaza. Deux sources militaires égyptiennes ont confirmé samedi soir à l'AFP que le convoi se trouvait au point de passage de Kerem Shalom en attendant de pouvoir entrer dans la bande de Gaza.