DE
FR

Appouvé par Netanyahu
Un convoi égyptien à Gaza pour aider à retrouver des corps d'otages

Un convoi égyptien est entré à Gaza dans la nuit de samedi à dimanche pour aider à localiser les corps d'otages du Hamas. Approuvé par Benjamin Netanyahu, cette équipe technique se concentre uniquement sur la recherche des otages assassinés à Khan Younès.
Publié: 12:50 heures
Partager
Écouter
Des bulldozers et des camions font la queue dimanche pour entrer par le poste égyptien de Rafah. Ils doivent être inspectés par les autorités israéliennes avant d’accéder à la bande de Gaza, après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Photo: Mohammed Arafat
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un convoi égyptien de véhicules et de camions transportant des engins lourds de chantier est entré dans la bande de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche. Il doit aider à localiser les corps d’otages enlevés par le Hamas, selon des images de l’AFPTV. Les véhicules ont été filmés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon le Times of Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a personnellement approuvé l'entrée d'une équipe égyptienne accompagnée de plusieurs véhicules d'ingénierie pour aider à localiser les corps. «Il s'agit d'une équipe technique», a précisé le cabinet de M. Netanyahu, cité par le journal. «Elle se rend sur place uniquement pour localiser les otages assassinés».

Samedi soir, Al-Qahera news, une télévision liée à l'État égyptien, avait annoncé l'envoi d'une équipe égyptienne en direction de Gaza. Deux sources militaires égyptiennes ont confirmé samedi soir à l'AFP que le convoi se trouvait au point de passage de Kerem Shalom en attendant de pouvoir entrer dans la bande de Gaza.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus