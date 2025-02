Le chef du PKK annonce la dissolution du mouvement

Depuis sa prison, le leader du PKK Abdullah Öcalan a annoncé la dissolution du mouvement kurde. Photo: Corbis via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le fondateur et chef historique du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan, a annoncé jeudi la dissolution du mouvement armé et l'a appelé à déposer les armes. «Tous les groupes doivent déposer les armes et le PKK doit se dissoudre», a ordonné M. Öcalan dans une déclaration lue par des députés kurdes qui lui ont rendu visite jeudi dans sa prison au large d'Istanbul.

