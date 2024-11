Le chef de l'ONU en appelle au G20 pour faire réussir la COP29

Antonio Guterres se dit «préoccupé par le rythme des négociations à la COP29 à Bakou». Photo: AFP

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé dimanche les dirigeants des pays du G20 à assumer leur «leadership» pour aboutir à un «résultat positif» dans les négociations de la conférence sur le climat COP29 à Bakou.

«Je suis préoccupé par le rythme des négociations à la COP29 à Bakou», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à Rio de Janeiro, où il participera lundi et mardi au sommet des principales économies mondiales.

Négociations bloquées

«L'échec n'est pas une option», a-t-il martelé. «Un résultat positif à la COP29 reste à portée de main, mais il exige le leadership et des compromis des pays du G20», a lancé M. Guterres. A mi-chemin de la COP29, les négociations entre pays riches et plus pauvres sont actuellement bloquées à Bakou, en Azerbaïdjan, compliquant le travail des ministres de près de 200 Etats attendus en deuxième semaine.

Après une semaine de tractations intenses sous l'égide de l'ONU, la dispute reste intense sur la manière de mobiliser les 1000 milliards de dollars, voire plus. C'est le montant jugé nécessaire pour aider les pays en développement à réduire leur dépendance au pétrole et s'adapter aux catastrophes climatiques.

Les pays pauvres réclament un effort supplémentaire des Occidentaux, qui de leur côté jugent pour la plupart les ordres de grandeur irréalistes pour leurs finances publiques. Le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du G20 (19 pays ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine) doit tenir une séance plénière mardi sur les enjeux climatiques, pour son deuxième et dernier jour.