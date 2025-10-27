Séisme de magnitude 6,7 dans les Antilles

La Guadeloupe a été touchée. (Image d'illustration)
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Un séisme de magnitude 6,7 a frappé les Antilles lundi, selon l'université des West Indies, sans que les autorités ne fassent état de blessé ni de dégâts dans l'immédiat.
L'Institut d'études géologiques américain USGS a, lui, indiqué une magnitude de 6,5. Le séisme s'est produit à 08h38 heures locales (12h38 GMT). Une alerte au tsunami a été émise après la première secousse par les autorités.
