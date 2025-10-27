Les Antilles ont été frappées par un puissant tremblement de terre lundi matin. L'université des West Indies a mesuré une magnitude de 6,7, tandis que l'USGS américain l'a estimée à 6,5.

Séisme de magnitude 6,7 dans les Antilles

Pas de dégâts pour l'instant

La Guadeloupe a été touchée. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé les Antilles lundi, selon l'université des West Indies, sans que les autorités ne fassent état de blessé ni de dégâts dans l'immédiat.

L'Institut d'études géologiques américain USGS a, lui, indiqué une magnitude de 6,5. Le séisme s'est produit à 08h38 heures locales (12h38 GMT). Une alerte au tsunami a été émise après la première secousse par les autorités.