DE
FR

Pas de dégâts pour l'instant
Séisme de magnitude 6,7 dans les Antilles

Les Antilles ont été frappées par un puissant tremblement de terre lundi matin. L'université des West Indies a mesuré une magnitude de 6,7, tandis que l'USGS américain l'a estimée à 6,5.
Publié: 14:45 heures
Partager
Écouter
La Guadeloupe a été touchée. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé les Antilles lundi, selon l'université des West Indies, sans que les autorités ne fassent état de blessé ni de dégâts dans l'immédiat.

L'Institut d'études géologiques américain USGS a, lui, indiqué une magnitude de 6,5. Le séisme s'est produit à 08h38 heures locales (12h38 GMT). Une alerte au tsunami a été émise après la première secousse par les autorités.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus