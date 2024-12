Le principal parti serbe autorisé à participer aux législatives au Kosovo

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, fait une déclaration lors d'une conférence de presse extraordinaire à Pristina, au Kosovo, le 24 décembre 2024. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Un panel de seconde instance de la Commission électorale kosovare a annulé mercredi la décision prise lundi par cette dernière de rejeter la participation du principal parti des Serbes du Kosovo aux législatives à venir.

«La Commission électorale centrale (CEC) a reçu l'ordre de certifier l'entité politique Liste serbe et ses candidats» pour les élections prévues le 9 février, a déclaré le Panel électoral d'examen des plaintes et demandes, dans sa décision envoyée aux médias.

Motivation politique

Sur les 120 sièges du Parlement du Kosovo, dix sont réservés à la communauté serbe. Ils sont tous occupés par les députés de la Liste serbe. La CEC avait refusé lundi de certifier la Liste serbe, car elle ne ne reconnaît pas l'État du Kosovo et agit «comme si elle était en Serbie, et non au Kosovo».

La Liste serbe avait fait appel de la décision, jugeant avoir «rempli toutes les procédures légales». L'interdiction de la participation du parti aux élections a été «mise en œuvre sur ordre» du Premier ministre kosovar Albin Kurti et «était motivée politiquement», a-t-elle aussi estimé.

Dirigé par Belgrade

Mardi, Albin Kurti a d'ailleurs fustigé le principal parti des Serbes du Kosovo, en l'accusant d'être dirigé par Belgrade. «La Liste serbe est la branche la plus loyale du parti au pouvoir en Serbie», le Parti progressiste serbe (SNS), et n'est donc qu'un outil d'"ingérence de haut degré de la Serbie dans les affaires intérieures du Kosovo», a dénoncé M. Kurti.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, mais la Serbie n'a pas reconnu cette décision. Belgrade encourage politiquement et soutient financièrement la communauté serbe du Kosovo à maintenir des systèmes scolaires et de santé séparés, et à rester fidèle à la Serbie.