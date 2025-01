En Suisse, l'assureur supprime 250 postes: sur la photo, le siège principal à Saint-Gall. Photo: Keystone

Patrik Berger

L'assurance Helvetia va supprimer 500 emplois dans le monde d'ici à 2027, dont 250 en Suisse, comme l'écrit l'agence de presse «Bloomberg». L'assurance veut améliorer son efficacité et ainsi réduire ses coûts de 200 millions de francs. Une partie des emplois suisses sera transférée à l'étranger.

La réduction doit se faire en premier lieu par le biais des fluctuations naturelles via des retraites anticipées. «Bloomberg» a fait état en décembre des projets de Fabian Rupprecht, PDG d'Helvetia depuis octobre 2023. Le portail financier «Inside Paradeplatz» a annoncé vendredi que des économies seront également réalisées dans la filiale numérique Smile.

L'expansion de Smile stoppée

Ainsi, l'expansion prévue en Espagne a déjà été stoppée. Un retrait de l'Allemagne, l'un des marchés les plus importants, serait aussi imminent. Helvetia n'a fait aucun commentaire sur l'avenir de la partie allemande et les rumeurs qui circulent sur une éventuelle vente. On est sur la bonne voie, dit-on. Les affaires en Autriche, par exemple, se portent bien.

L'entreprise continuera à utiliser les compétences et l'expérience acquises jusqu'à présent en Espagne par sa filiale en ligne sous la marque Helvetia et intégrera les équipes et les relations clients concernées dans l'unité espagnole, a-t-on précisé. Selon Helvetia, la décision prise pour l'Espagne n'a aucune influence sur la stratégie de Smile en Suisse et en Autriche. Elle n'a pas non plus de conséquences financières.

Helvetia est un groupe d'assurance international qui existe depuis 1858, et dont le siège est à Saint-Gall. Avec quelque 13'800 collaborateurs, elle assure plus de 7,2 millions de clients et a atteint en 2023 un volume d'affaires d'environ 11,3 milliards de francs.