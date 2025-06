Brian Wilson, cofondateur légendaire des Beach Boys, est décédé, selon une annonce de sa famille. Photo: Getty Images for The Recording A

AFP Agence France-Presse

Le cofondateur du célèbre groupe de musique The Beach Boys, Brian Wilson, est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé mercredi sa famille dans un communiqué.

«C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre père bien-aimé, Brian Wilson. Les mots nous manquent. Veuillez respecter notre vie privée pendant cette période difficile pour notre famille. Nous savons que nous partageons notre peine avec le monde entier», a déclaré la famille dans un bref communiqué.

Brian Wilson, le génial fondateur des Beach Boys, inventa la bande-son du mythe californien des sixties avant de sombrer dans une dépression dont il sortira 35 ans plus tard pour achever «Smile», son chef d'oeuvre.

De 1962 à 1966, ce prodige de la pop américaine, dont la mort a été annoncée par sa famille mercredi, composa la musique la plus heureuse du rock avec plus de 200 hymnes au soleil, au surf et aux filles bronzées («Surfin' USA», «I get around», «Fun Fun Fun», «Surfer girl») et fit des Beach Boys le groupe américain ayant vendu le plus de disques au monde.