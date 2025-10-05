Samedi soir, deux individus ont mis le feu à une mosquée dans le sud de l'Angleterre. Elle a été fortement endommagée mais personne n'a succombé. La police dénonce «une attaque effroyable».

La police traite cette affaire comme «un incendie criminel avec intention de mettre des vies en danger». Photo: Getty Images

Un incendie ayant endommagé samedi soir une mosquée dans le sud de l'Angleterre est traité comme un «crime de haine» par la police, a-t-elle indiqué dimanche, trois jours après une attaque contre une synagogue qui a fait deux morts et trois blessés graves à Manchester. «Des dégâts importants ont été causés à la mosquée», qui se trouve dans la ville côtière de Peaceheaven, ainsi qu'à un véhicule garé à l'extérieur, a indiqué la police. Il n'y a pas eu de blessé même si plusieurs personnes se trouvaient dans la mosquée.

La police a diffusé des images de deux personnes cagoulées, portant des vêtements sombres, s'approchant de la porte d'entrée de la mosquée avant de pulvériser un produit et de mettre le feu. «Il s'agit d'une attaque effroyable», a déclaré l'inspecteur de police Gavin Patch. «Nous traitons cette affaire comme un incendie criminel avec intention de mettre des vies en danger.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood a qualifié les faits de «très préoccupants». «Dans une période comme celle-ci, nous devons rester unis», a-t-elle écrit sur X. «Les attaques contre les musulmans britanniques sont des attaques contre tous les Britanniques et contre ce pays lui-même», a ajouté la ministre.

«Notre pays vaut mieux que cela»

La présence policière a été renforcée près de la mosquée et «des patrouilles supplémentaires ont été mises en place afin de rassurer les autres lieux de culte» de la région, a indiqué la police. Un porte-parole de la mosquée s'est dit «profondément attristé» par cette attaque. «Nous demandons à tout le monde de rejeter la division et de répondre à la haine par l'unité et la compassion», a-t-il ajouté.

Cet incendie intervient trois jours après une attaque contre une synagogue à Manchester, dans le nord de l'Angleterre. L'assaillant, Jihad Al-Shamie, un Britannique d'origine syrienne de 35 ans, a foncé avec sa voiture sur des personnes qui se trouvaient devant le bâtiment, avant d'attaquer plusieurs fidèles avec un couteau.

L'homme, abattu par la police sur les lieux, «a pu être influencé par l'idéologie islamiste radicale», a indiqué la police antiterroriste. Un représentant de la communauté juive britannique, Phil Rosenberg, a «condamné sans réserve» l'incendie de la mosquée. «Chaque communauté religieuse a le droit de pratiquer sa foi sans crainte. Notre pays vaut mieux que cela», a-t-il ajouté.



