Nouveau rebondissement au sein de la famille royale britannique: le roi Charles III ignorerait toujours son fils cadet, Harry, avec qui il n’aurait plus échangé depuis février.

Le roi Charles III n'aurait pas parlé à son fils cadet depuis le mois de février. Photo: Francis Dias/NEWSPIX INTERNATIONAL

Léa Perrin Journaliste Blick

Le feuilleton dramatique de la famille royale britannique continue de défrayer la chronique, surtout lorsqu'il s'agit d'Harry et Meghan. Dans un nouvel épisode publié ce mardi 22 avril, Le Matin annonce que les liens entre le duc de Sussex et le reste du clan royal semblent désormais totalement rompus.

Alors que le roi Charles III a prôné l’amour dans son message pascal publié jeudi sur les réseaux sociaux, la relation avec son fils cadet semble plus glaciale que jamais. Une froideur persistante au sein de la famille royale, selon les proches du duc de Sussex, qui affirment que la communication est désormais inexistante. «Le roi ne veut plus le voir, ni répondre à ses appels», a confié une source proche du couple.

Hospitalisation silencieuse

Récemment hospitalisé en raison d'effets secondaires liés à son traitement contre le cancer, le roi Charles n'a pas reçu la visite de son fils. Le cadet de la famille royale, qui vit désormais en Californie avec sa famille, n’a pas été informé de l’hospitalisation de son père, qu’il n’a pas contacté depuis février.

Même ambiance du côté de son frère: William ignorerait les messages de son cadet, notamment irrité par la récente escapade d'Harry en Ukraine. Ce dernier s'est rendu à Lviv pour une visite surprise auprès de soldats blessés. Un projet que William avait aussi l'intention de mener.

Dans son message de Pâques, le roi Charles avait déclaré: «Il y a trois vertus dont le monde a encore besoin aujourd’hui: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces vertus est l'amour.» Un message qui, semble-t-il, n’était pas destiné à son propre fils, dont les tentatives de rapprochement restent sans réponse.