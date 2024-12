Après l'élimination des feux de signalisation, la course à la chancellerie allemande est lancée. Le «Beobachter» présente les cinq candidats en lice et pourquoi seuls les partis situés aux extrémités de l'échiquier politique présentent des femmes.

Trois hommes et deux femmes veulent accéder à la chancellerie

Un duel devant la caméra: la fondatrice de BSW Sahra Wagenknecht (à gauche) et la co-chef de l'AfD Alice Weidel. Photo: keystone-sda.ch

Guido Felder

Le chancelier allemand est considéré comme la personne la plus puissante d'Europe. Il ou elle donne les directives politiques dans la plus grande économie du continent, nomme les ministres, commande l'armée en temps de guerre et intervient de manière décisive dans la politique européenne.

Après que le Bundestag a retiré sa confiance au chancelier Olaf Scholz lundi dernier, de nouvelles élections auront lieu le 23 février 2025. Cinq hommes et femmes politiques sont candidats à la chancellerie.

Friedrich Merz (CDU)

Le chef de la CDU, Friedrich Merz, a les plus grandes chances. Son parti est largement en tête dans les sondages. Il a enfin réussi: en 2002, Angela Merkel lui a fait de l'ombre lorsqu'elle l'a évincé de la tête du groupe parlementaire et qu'il a disparu dans la nature.

Friedrich Merz ne serait pas un chancelier qui poursuivrait l'héritage de la CDU d'Angela Merkel. Au contraire: il s'excuse de ne pas pouvoir «faire tourner la CDU à 180 degrés» en quelques mois. Son programme: une politique d'asile dure, le réarmement, des impôts plus bas, la réactivation des centrales nucléaires fermées.

Le fait que la CDU ne présente pas de femme est lié à l'absence de femmes politiques de premier plan. Le parti a tout de même eu sa première chancelière, Angela Merkel, de 2005 à 2021.

Alice Weidel (AfD)

Sous la direction de la coprésidente du parti, l'AfD, classé comme parti d'extrême droite par le Verfassungsschutz, est devenu le deuxième parti le plus important dans les sondages. Dans sa vie privée, Alice Weidel a trouvé son grand amour en Suisse en la personne de Sarah Bossard. Mais en politique, aucun parti ne veut collaborer avec elle.

Alice Weidel tenterait de revenir en arrière: sortir de l'UE, réintroduire le mark, l'énergie nucléaire et le charbon ainsi que le gaz russe. L'AfD est également qualifiée de «porte-parole du Kremlin».

Olaf Scholz (SPD)

La raison pour laquelle le SPD reconduit justement le chancelier qui a échoué est une énigme pour beaucoup. Dans un sondage ARD, 60% des personnes interrogées considéraient le ministre de la Défense Boris Pistorius comme un bon chancelier – seuls 21% soutenaient Olaf Scholz.

« Avec lui, le SPD n'a aucune chance »

Avec Olaf Scholz, l'Allemagne ne devrait pas sortir de la crise. Le spécialiste des sondages Klaus-Peter Schöppner le qualifie de «brûlé». Il déclare sur focus.de: «Avec lui, le SPD n'a aucune chance». Le SPD manque également de candidates adéquates. La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser n'a jamais montré d'ambition et se range entièrement derrière Olaf Scholz.

Robert Habeck (Vert-e-s)

Il y a trois ans, les Vert-e-s ont présenté l'actuelle ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock comme candidate à la chancellerie. Cette fois-ci, elle renonce – officiellement pour se concentrer «pleinement» sur sa mission actuelle. Elle aurait plutôt peur de l'embarras, car elle jouit de moins de soutien au sein du parti que l'actuel vice-chancelier Robert Habeck.

Ce dernier a dépassé l'objectif avec sa tentative de passage express aux énergies renouvelables. Des lois ont dû être partiellement modifiées après coup, car elles ont entraîné une pénurie d'énergie, une confusion et d'importants surcoûts.

Sahra Wagenknecht (BSW)

Est-elle de gauche, de droite? Elle est les deux. L'ancienne dirigeante de Die Linke se bat pour la justice sociale et est extrêmement favorable au Kremlin, elle critique la protection du climat et le laxisme en matière d'immigration.

La «reine de glace», a fondé en 2023 sa propre alliance, Sahra Wagenknecht (BSW), qui a déjà réussi à entrer au gouvernement dans le Land de Thuringe. Au niveau national également, le BSW pourrait faire partie de la nouvelle coalition. Une étude de l'université de Potsdam a montré que pendant des années, aucun député de gauche n'a fait de politique aussi populiste que Sahra Wagenknecht.