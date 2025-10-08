La maire poignardée en Allemagne a été attaquée par sa fille

La maire de Herdecke, Iris Stalzer, a été poignardée par sa fille adoptive de 17 ans, peu après son élection. Grièvement blessée, elle est maintenant hors de danger.

Poignardée par sa fille adoptive de 17 ans, une maire d'une commune allemande est hors de danger.

La maire d'une petite ville allemande, victime d'une attaque au couteau un peu plus d'une semaine après son élection, a été poignardée par sa fille, a indiqué mercredi la police, qui avait déjà exclu un mobile politique. Cette attaque mardi contre l'élue social-démocrate avait été rapidement dénoncée par le chancelier conservateur Friedrich Merz qui l'avait qualifié d'«acte odieux», avant toute communication officielle des policiers. Plus tard dans la journée, la police avait indiqué penser qu'il s'agissait d'un drame familial.

Iris Stalzer, maire tout juste élue de Herdecke, ville d'environ 23'000 habitants proche de Dortmund (nord-ouest), a été grièvement blessée mardi par sa fille adoptive de 17 ans, a déclaré la police. Lors d'un interrogatoire, Iris Stalzer a accusé sa fille et les indices recueillis à son domicile, le lieu de l'attaque, ont confirmé les soupçons, a-t-elle précisé.

Hors de danger

Grièvement blessée, Iris Stalzer est désormais hors de danger, a-t-elle ajouté. La nouvelle de cette attaque mardi avait généré immédiatement une vague d'inquiétude en Allemagne. Connu pour sa culture du compromis et son sens de la modération dans les débats, ce pays a expérimenté ces dernières années un recours accru à la violence en politique.

Parmi les exemples les plus tragiques, Walter Lübcke, un élu conservateur de Kassel, dans l'ouest, qui défendait la politique d'accueil des migrants de la chancelière Angela Merkel, abattu en juin 2019 d'une balle dans la tête par un néo-nazi.