Une nouvelle vidéo montre Alex Pretti aux prises avec des agents de l'ICE

Une nouvelle vidéo montre un affrontement physique entre Alex Pretti et des agents de la police fédérale de l'immigration à Minneapolis, survenu une semaine avant que ce dernier ne soit mortellement abattu par des agents de l'ICE. Un représentant de la famille d'Alex Pretti a confirmé à ​CNN​ qu'il s'agit bien de lui dans la vidéo.

Dans celle-ci, diffusée à l'origine par le média The News Movement, le manifestant crie sur les agents de l'ICE et frappe le feu arrière de leur véhicule alors qu'ils s'éloignent. Les agents s'arrêtent alors, sortent de leur véhicule et le plaquent au sol. L'altercation ne dure que quelques secondes avant qu'Alex Pretti ne se relève.

Une arme semble être dissimulée dans sa ceinture, mais on ignore si les agents l'ont remarquée. Ils ne le désarment pas et s'éloignent. Les circonstances exactes avant et après l'incident restent floues.

Selon des sources de CNN, Alex Pretti avait souffert d'une côte cassée après avoir été plaqué au sol lors d'une manifestation contre les arrestations répétées de personnes d'origine étrangère. On ignore encore si cet incident correspond à la séquence filmée. «Rien de ce qui s'est passé une semaine avant sa mort ne peut justifier son assassinat le 24 janvier», a déclaré Steve Schleicher, avocat de la famille d'Alex Pretti.

Source: CNN