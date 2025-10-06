Un homme qui comparaissait devant un juge a sorti son arme et l'a touché mortellement, lundi à Tirana. Il «était en train de perdre», a-t-il déclaré pour expliquer son geste.

L'accusé a sorti une arme en plein tribunal, abattant le juge avant d'être rapidement maîtrisé par les forces de l'ordre (Photo prétexte). Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Un juge de la cour d'appel de Tirana a été abattu lundi en pleine salle d'audience par un homme qui comparaissait devant lui, rapidement arrêté, a annoncé la police albanaise dans un communiqué.

Astrit Kalaja était en train de présider l'audience lorsque cet homme a sorti une arme et lui a titré dessus. Transporté en urgence à l'hôpital, le juge a succombé à ses blessures sur le chemin, a précisé la police.

Un père et son fils, qui étaient partie au procès, ont également été touchés, et emmenés à l'hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger. Selon la presse locale, le tireur - qui comparaissait pour une question de droits de propriété sur un terrain - aurait déclaré qu'il «était en train de perdre» et que c'est pour cela qu'il a tiré sur le juge.

«Un attentat terrible»

Cette «agression criminelle exige sans aucun doute la réponse légale la plus extrême envers l'agresseur», a réagi sur X le Premier ministre albanais, Edi Rama. «Cet événement tragique constitue je crois l'argument le plus incontestable pour soutenir un durcissement significatif du Code pénal concernant la sanction pour port d'armes non autorisé», ajoute le Premier ministre en présentant ses condoléances fraternelles à la famille d'Astrit Kalaja. Le port illégal d'arme à feu est passible d'une peine maximale de 3 ans de prison, selon la loi albanaise.

Le président, Bajram Begaj, a lui aussi condamné dans un communiqué l'attaque contre le juge, «un attentat terrible contre tout le système de la justice!.» Selon les données du Centre de documentation d'Europe du Sud-Est et de l'Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères (SEESAC), entre janvier et juin 2025, il y a eu 213 incidents par armes à feu en Albanie.