Trump et Poutine discutent depuis plus de 2h

Le sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump dure depuis plus de 2 heures. Les négociations se déroulent à huis clos, en format «trois contre trois».

Côté russe, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, Sergueï Lavrov, et son conseiller, Iouri Ouchakov, sont à la table des négociations. Côté américain, Trump est accompagné du secrétaire d'Etat Marco Rubio et de l'envoyé spécial Steve Witkoff.

Cette réunion sera suivie par un repas de travail, avec davantage de ministres et conseillers. Les présidents russe et américain donneront ensuite une conférence de presse pour des journalistes du monde entier, devant un fond bleu portant l'inscription «Pursuing Peace» («Oeuvrer pour la paix»).

