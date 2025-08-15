Trump et Poutine discutent depuis plus de 2h
Le sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump dure depuis plus de 2 heures. Les négociations se déroulent à huis clos, en format «trois contre trois».
Côté russe, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, Sergueï Lavrov, et son conseiller, Iouri Ouchakov, sont à la table des négociations. Côté américain, Trump est accompagné du secrétaire d'Etat Marco Rubio et de l'envoyé spécial Steve Witkoff.
Cette réunion sera suivie par un repas de travail, avec davantage de ministres et conseillers. Les présidents russe et américain donneront ensuite une conférence de presse pour des journalistes du monde entier, devant un fond bleu portant l'inscription «Pursuing Peace» («Oeuvrer pour la paix»).
Source: AFP
C’était une scène inhabituelle sur le tapis rouge en Alaska. Donald Trump attendait Vladimir Poutine et, lorsqu’il l’a aperçu, il l’a accueilli par des applaudissements répétés et un sourire.
Applaudir un président accusé de crimes de guerre et dont les actions en Ukraine suscitent une condamnation internationale a suscité de vives réactions.
De nombreux téléspectateurs ont été irrités, tout comme Paul Ronzheimer, célèbre reporter de guerre et podcasteur pour «BILD». Sur X (ex-twitter), il a écrit: «Aucune propagande russe n’aurait pu imaginer meilleure image que celle d’être accueilli par un président américain applaudissant sur le tapis rouge.»
Le sommet commence
La rencontre bilatérale entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine a désormais commencé.
Que se passera-t-il ensuite? Le prochain événement public devrait être une conférence de presse réunissant les deux présidents. Cependant, le calendrier exact reste incertain.
A l’aéroport militaire, Vladimir Poutine ne semblait pas disposé à répondre aux questions. Lorsque des journalistes lui ont demandé s’il accepterait un cessez-le-feu en Ukraine, le chef du Kremlin a semblé faire un geste pour indiquer qu’il n’entendait pas la question.
Poutine sera avec son chef de la diplomatie et un conseiller lors de sa rencontre avec Trump
Le président russe Vladimir Poutine sera accompagné de son chef de la diplomatie et de son conseiller diplomatique pour sa rencontre en Alaska vendredi avec Donald Trump, a déclaré le Kremlin à la chaîne CNN, cet entretien ayant été annoncé initialement comme un tête-à-tête.
Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a indiqué à la chaîne de télévision américaine que le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, et le conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov, seraient présents.
Source: AFP
Trump et Poutine se saluent
Il s’agit de la première rencontre en face à face entre Donald Trump et Vladimir Poutine depuis 2019. Le président américain a salué le chef du Kremlin en Alaska par des applaudissements et lui a serré la main à plusieurs reprises.
Les deux présidents ont ensuite quitté les lieux en limousine. La rencontre officielle est prévue à 21h30, heure suisse. Bien que la rencontre prévue inclue également des conseillers, Donald Trump et Vladimir Poutine disposent enfin d’un moment à eux, ne serait-ce que pour un court trajet en voiture.
Première poignée de main entre les deux hommes
Première poignée de main entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska: le sommet peut commencer!
Tromperie de Vladimir Poutine?
Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, sème la confusion. Les médias internationaux ont rapporté qu’il avait déjà atterri en Alaska il y a une heure. Or, il semble que Poutine ne se trouvait pas à bord du Tupolev Tu-214 russe en provenance de Magadan.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que Vladimir Poutine a bel et bien atterri en Alaska il y a quelques minutes.
Trump vient lui-aussi d'atterrir
D'abord Vladimir Poutine, puis Donald Trump. Le président américain vient d'atterrir à Anchorage.
Les deux hommes se parleront finalement avec des conseillers et non en tête-à-tête, a fait savoir la Maison Blanche.
Poutine a atterri en Alaska
Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a atterri à Anchorage, en Alaska. Il y rencontrera Donald Trump à la base militaire américaine d’Elmendorf-Richardson.
Initialement, il était prévu que Vladimir Poutine arrive à l’heure pour la réunion. Selon le Kremlin, l’atterrissage n’était pas prévu avant 11 heures, heure locale (21 heures, heure suisse). Le chef du Kremlin est finalement arrivé plus tôt que prévu.
Où est Donald Trump? Il est peut-être encore dans les airs. Aucun détail sur son atterrissage n’a pour l'instant été communiqué.
Selon Moscou, le sommet débutera à 11h30, heure locale (21h30, heure suisse). À l’issue de la rencontre, les deux chefs d’État tiendront une conférence de presse conjointe pour résumer les résultats des négociations, précise le Kremlin.
La bromance la plus dangereuse de la politique mondiale
Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent en Alaska – et le monde entier les observe, fasciné. Officiellement, les discussions portent sur la paix en Ukraine. Mais quiconque connaît l’histoire de ces deux hommes le sait: devant les caméras, la courtoisie diplomatique cache souvent bien plus que de simples sourires.
Depuis des années, leur relation alterne entre éloges appuyés et éclats de colère. Mais, au final, Vladimir Poutine a toujours trouvé un moyen de rallier Donald Trump à sa cause.
Pour Vladimir Poutine, ce sommet est l’occasion de soigner son image aux États-Unis et de gagner du terrain sur le plan politique. Pour Donald Trump, c’est l’opportunité de s’affirmer comme un acteur central de la négociation internationale.