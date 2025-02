Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le réalisateur Christophe Ruggia a été reconnu coupable lundi d'avoir agressé sexuellement l'actrice Adèle Haenel quand elle avait entre 12 et 14 ans, et a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans de prison dont deux ferme à effectuer sous bracelet électronique.

L'actrice, visiblement nerveuse avant le jugement, n'a pas réagi à l'annonce du délibéré. Christophe Ruggia, qui évitait de la regarder, n'a pas montré de réaction non plus. Le tribunal a aussi condamné le réalisateur à indemniser Adèle Haenel à hauteur de 15'000 euros pour son préjudice moral, et 20'000 pour ses années de suivi psychologique.