il y a 33 minutes

L'actrice française Adèle Haenel quitte la flottille pour Gaza après une panne sur son navire

L'actrice française Adèle Haenel a annoncé samedi devoir quitter la flottille internationale en route vers Gaza en raison d'une avarie technique sur son bateau et appelé de nouveau à «mettre la pression» sur les gouvernements pour «qu'ils mettent un terme au génocide» dans l'enclave palestinienne.

L'artiste et militante avait embarqué début septembre à Tunis à bord de la «Global Sumud Flotilla». La flottille, qui se présente comme la «plus grande mission maritime au monde pour briser le blocus israélien illégal de Gaza», comprend selon ses organisateurs une cinquantaine de bateaux, avec à bord plusieurs centaines de militants originaires de plus de 40 pays.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, elle déclare «devoir quitter la mission maritime, suite au fait que le moteur du bateau» sur lequel elle se trouvait «a cassé». La flottille avait signalé vendredi sur le même réseau social une avarie sur le «Family Boat», obligeant les organisateurs à redistribuer les passagers sur d'autres bateaux. L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a ainsi indiqué, sur son compte, avoir changé de navire.

«J'aurais tellement aimé aller jusqu'au bout de cette mission», explique Adèle Haenel, ajoutant que «ce qui compte, c'est que (...) les camarades qui sont sur la mer apportent l'aide humanitaire et brisent le blocus».

Source: AFP