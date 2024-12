Un proche du prince Andrew soupçonné d'espionner pour la Chine

«Activités secrètes et trompeuses»

Le prince Andrew a décidé de couper les contacts avec l'un de ses amis accusés d'espionner pour la Chine. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le prince Andrew, déjà tombé en disgrâce en raison de ses liens avec le défunt financier Jeffrey Epstein soupçonné de crimes sexuels, fait la Une des médias britanniques vendredi en raison de sa proximité avec un homme d'affaires accusé d'espionnage pour la Chine.

Une juridiction londonienne a validé jeudi la décision des autorités britanniques en 2023 d'interdire l'entrée sur le territoire de cet homme, décrit comme «un confident» d'Andrew, frère du roi Charles III.

«Activités secrètes et trompeuses»

Le ministère de l'Intérieur estimait que cet individu était engagé dans «des activités secrètes et trompeuses» pour le compte du Parti communiste chinois et qu'il était susceptible de représenter une menace pour la sécurité nationale. L'homme, âgé de 50 ans et simplement présenté comme «H6», contestait cette mesure mais la commission d'appel compétente en matière d'immigration l'a débouté.

Les juges ont estimé qu'il était en position de «créer des relations entre de hauts fonctionnaires chinois et des personnalités britanniques pouvant être exploitées à des fins d'ingérence politique par l'État chinois».

L'homme était devenu proche d'Andrew au point d'être invité à son anniversaire en 2020, et avait été autorisé à agir au nom du prince pour rechercher de potentiels investisseurs chinois, avait révélé une audience en juillet.

En attente de réponses

L'ancien secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sous le précédent gouvernement conservateur, Tom Tugendhat, a jugé vendredi cette affaire «extrêmement embarrassante». «Cela démontre, je le crains, l'ambition très claire de l'État chinois d'exercer son influence sur les pays étrangers», a-t-il commenté sur la BBC.

De son côté, le duc d'York, titre du prince Andrew, a affirmé vendredi soir avoir «suivi les conseils» du gouvernement et «a cessé tout contact» avec l'individu en question «dès que des inquiétudes ont été soulevées», ont indiqué ses services dans une courte déclaration. Ils ajoutent que le duc a rencontré cet individu «par des canaux officiels et rien de sensible n'a été discuté» entre eux.

Troisième des quatre enfants de la reine Elizabeth II et du prince Philip, Andrew, 64 ans, est en retrait de la famille royale depuis plusieurs années. Il a été banni de toute apparition publique officielle en raison de son amitié avec le financier américain Jeffrey Epstein, accusé de crimes et trafic sexuels mais qui s'est suicidé en prison en 2019 avant d'être jugé.

Andrew a été privé de ses titres militaires début 2022 après des accusations d'agression sexuelle sur une jeune fille de 17 ans, Virginia Giuffre, affaire qu'il a soldée par un accord financier.