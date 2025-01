Ouverture des débats au procès du rappeur A$AP Rocky

Photo: GC Images

AFP Agence France-Presse

Les débats du procès du rappeur américain A$AP Rocky, accusé avoir d'avoir tiré sur un ancien ami en 2021, se sont ouverts vendredi à Los Angeles. Né Rakim Mayers, l'artiste de 36 ans, qui a deux enfants avec la chanteuse Rihanna, est poursuivi pour agression avec une arme semi-automatique sur Terell Ephron, un de ses anciens amis avec qui il avait fondé le collectif de hip-hop ayant inspiré son nom de scène. Le rappeur, qui comparaît libre, a refusé un accord de plaider-coupable avec l'accusation qui l'aurait fait passer six mois derrière les barreaux.

Terell Ephron, un des membres fondateurs du collectif A$AP, accuse le rappeur d'avoir tiré plusieurs fois vers lui lors d'une altercation nocturne dans les rues de Hollywood en novembre 2021, le blessant légèrement à la main. Ephron, alias A$AP Relli, a expliqué lors d'une précédente audience il y a plusieurs mois lui avoir partagé son sentiment qu'A$AP Rocky, devenu célèbre, les avait oubliés, eux les anciens de son collectif de musique fondé à New York en 2008.

Pistolet pour l'athlétisme

«Je voulais juste qu'il entende ma version», a déclaré la victime, assurant que c'est après cela qu'A$AP ROcky lui a dit «je vais te tuer» et lui a tiré dessus, le touchant à la main. L'arme était un pistolet de départ – ceux que l'on tire pour lancer une course de sport – et non une véritable arme de poing, défend l'avocat du rappeur star, Joe Tacopina, qui a aussi représenté Donald Trump.

Après deux albums - «Long. Live. A$AP» et «At. Long. Last. A$AP» - qui l'ont catapulté au rang de star pendant la première moitié de la décennie 2010, le rappeur a produit peu de musique ces dernières années. En 2019, il a été condamné à de la prison avec sursis en Suède après une bagarre. Une affaire qui avait provoqué des tensions diplomatiques entre Stockholm et Washington, poussant l'ex-président Donald Trump à intervenir.