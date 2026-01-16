La Chine s'oppose fermement à l'accord commercial signé par les Etats-Unis avec Taïwan. Pékin dénonce une atteinte à sa souveraineté et demande de respecter le principe d'une seule Chine.

Pékin dit «s'opposer résolument» à l'accord commercial signé par les Etats-Unis avec Taïwan

AFP Agence France-Presse

La Chine a dit vendredi s'opposer «résolument» à l'accord commercial conclu par les Etats-Unis avec Taïwan prévoyant le développement de la production de semi-conducteurs sur le sol américain, en contrepartie des droits de douane abaissés sur les produits taïwanais.

«La Chine s'oppose systématiquement et résolument à tout accord ayant des implications en matière de souveraineté ou un caractère officiel, signé entre des pays avec lesquels elle a des relations diplomatiques et la région chinoise de Taïwan», a dit lors d'un point presse un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun. Il a pressé les Etats-Unis de «respecter scrupuleusement le principe d'une seule Chine». La Chine revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire.