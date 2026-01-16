DE
FR

Respecter le principe d'«une seule Chine»
Pékin dit «s'opposer résolument» à l'accord commercial signé par les Etats-Unis avec Taïwan

La Chine s'oppose fermement à l'accord commercial signé par les Etats-Unis avec Taïwan. Pékin dénonce une atteinte à sa souveraineté et demande de respecter le principe d'une seule Chine.
Publié: il y a 51 minutes
1/2
La Chine s'est opposée «systématiquement» et «résolument» à l'accord signé par les Etats-Unis avec Taïwan.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Chine a dit vendredi s'opposer «résolument» à l'accord commercial conclu par les Etats-Unis avec Taïwan prévoyant le développement de la production de semi-conducteurs sur le sol américain, en contrepartie des droits de douane abaissés sur les produits taïwanais.

A lire aussi
La croissance 2025 au plus bas depuis des décennies en Chine
«Le pessimisme règne»
La croissance chinoise n'aurait pas été aussi lente depuis des décennies
Taïwan salue l'accord commercial «durement gagné» avec Washington
Des centaines de milliards
Taïwan salue l'accord commercial «durement gagné» avec Washington

«La Chine s'oppose systématiquement et résolument à tout accord ayant des implications en matière de souveraineté ou un caractère officiel, signé entre des pays avec lesquels elle a des relations diplomatiques et la région chinoise de Taïwan», a dit lors d'un point presse un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun. Il a pressé les Etats-Unis de «respecter scrupuleusement le principe d'une seule Chine». La Chine revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus