Un «coup de maître»
Taïwan salue l'accord commercial «durement gagné» avec Washington

Le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai salue l’accord commercial avec les Etats-Unis, réduisant les droits de 20% à 15%. Il félicite les négociateurs pour ce «coup de maître» durement obtenu.
Publié: il y a 39 minutes
Le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a salué l'accord avec les Etats-Unis réduisant les droits de douane de 20% à 15%.
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre de Taïwan, Cho Jung-tai, a salué vendredi l'accord commercial «durement gagné» avec les Etats-Unis, qui ont abaissé les droits de douane imposés par Donald Trump de 20% à 15%.

«Ces résultats soulignent que les progrès accomplis jusqu'à présent ont été durement gagnés», a déclaré Cho Jung-tai, félicitant les négociateurs taïwanais pour avoir «réussi un coup de maître».

Développement suit.

