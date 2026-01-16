Le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai salue l’accord commercial avec les Etats-Unis, réduisant les droits de 20% à 15%. Il félicite les négociateurs pour ce «coup de maître» durement obtenu.

Un «coup de maître»

Le Premier ministre de Taïwan, Cho Jung-tai, a salué vendredi l'accord commercial «durement gagné» avec les Etats-Unis, qui ont abaissé les droits de douane imposés par Donald Trump de 20% à 15%.

«Ces résultats soulignent que les progrès accomplis jusqu'à présent ont été durement gagnés», a déclaré Cho Jung-tai, félicitant les négociateurs taïwanais pour avoir «réussi un coup de maître».

