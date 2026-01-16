AFP Agence France-Presse
Le Premier ministre de Taïwan, Cho Jung-tai, a salué vendredi l'accord commercial «durement gagné» avec les Etats-Unis, qui ont abaissé les droits de douane imposés par Donald Trump de 20% à 15%.
«Ces résultats soulignent que les progrès accomplis jusqu'à présent ont été durement gagnés», a déclaré Cho Jung-tai, félicitant les négociateurs taïwanais pour avoir «réussi un coup de maître».
Développement suit.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc