Accord historique signé La RDC et le Rwanda signent un accord de paix à Washington

La RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Ce pacte vise à respecter l'intégrité territoriale et à arrêter les hostilités, après une guerre ayant causé des milliers de morts.

Publié: il y a 9 minutes