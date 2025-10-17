Un autobus se renverse en Serbie et fait trois morts

Drame routier en Serbie: un autobus d'employés se renverse, faisant trois morts et de nombreux blessés. L'accident s'est produit à 70 km de Belgrade. Les autorités enquêtent sur les causes du drame.

Trois personnes sont mortes vendredi dans l'accident d'un autobus dans le nord-ouest de la Serbie Photo: MUP

Trois personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées – beaucoup grièvement –, vendredi dans l'accident d'un autobus qui transportait les employés d'une usine dans le nord-ouest de la Serbie, ont annoncé les autorités locales.

L'accident est survenu sur une petite route reliant la ville de Sremska Mitrovica au village de Jarak, à 70 km à l'ouest de la capitale Belgrade. «L'autobus (...) a quitté la route pour une raison inconnue pour l'instant et s'est renversé», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, en ajoutant que le chauffeur du bus avait été arrêté. Selon les images diffusées par les forces de l'ordre, le bus s'est retrouvé sur le toit dans un fossé.

Au moins trois victimes

Trois passagers sont morts, a déclaré dans la soirée le maire de Sremska Mitrovica, Branislav Nedimovic, à la télévision nationale RTS. Plutôt dans la journée, le ministère de l'Intérieur avait fait état de deux morts, trouvés dans le bus, et d'environ 80 blessés.

Le directeur de l'hôpital de Sremska Mitrovica, Vojisav Mirnic, a expliqué à la RTS qu'une troisième personne avait succombé à ses blessures dans l'hôpital.

Sur 61 patients amenés à l'hôpital, 39 ont été hospitalisés», a précisé Vojisav Mirnic, en ajoutant que beaucoup d'entre eux étaient dans un état grave. Le bus à impériale transportait des employés d'une usine de mousse à mémoire de forme de la compagnie HealthCare, filiale d'une société chinoise, selon le ministère de l'Intérieur.