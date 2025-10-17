DE
FR

Des dizaines de blessés
Un autobus se renverse en Serbie et fait trois morts

Drame routier en Serbie: un autobus d'employés se renverse, faisant trois morts et de nombreux blessés. L'accident s'est produit à 70 km de Belgrade. Les autorités enquêtent sur les causes du drame.
Publié: 21:45 heures
Partager
Écouter
Trois personnes sont mortes vendredi dans l'accident d'un autobus dans le nord-ouest de la Serbie
Photo: MUP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Trois personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées – beaucoup grièvement –, vendredi dans l'accident d'un autobus qui transportait les employés d'une usine dans le nord-ouest de la Serbie, ont annoncé les autorités locales.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

L'accident est survenu sur une petite route reliant la ville de Sremska Mitrovica au village de Jarak, à 70 km à l'ouest de la capitale Belgrade. «L'autobus (...) a quitté la route pour une raison inconnue pour l'instant et s'est renversé», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, en ajoutant que le chauffeur du bus avait été arrêté. Selon les images diffusées par les forces de l'ordre, le bus s'est retrouvé sur le toit dans un fossé.

Au moins trois victimes

Trois passagers sont morts, a déclaré dans la soirée le maire de Sremska Mitrovica, Branislav Nedimovic, à la télévision nationale RTS. Plutôt dans la journée, le ministère de l'Intérieur avait fait état de deux morts, trouvés dans le bus, et d'environ 80 blessés.

Le directeur de l'hôpital de Sremska Mitrovica, Vojisav Mirnic, a expliqué à la RTS qu'une troisième personne avait succombé à ses blessures dans l'hôpital.

Sur 61 patients amenés à l'hôpital, 39 ont été hospitalisés», a précisé Vojisav Mirnic, en ajoutant que beaucoup d'entre eux étaient dans un état grave. Le bus à impériale transportait des employés d'une usine de mousse à mémoire de forme de la compagnie HealthCare, filiale d'une société chinoise, selon le ministère de l'Intérieur.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus