Un incendie nocturne dans un hôtel de La Plagne en Savoie a entraîné l'évacuation de plus de 400 personnes. Quatre blessés légers sont à déplorer.

Plus de 400 personnes évacuées à cause de l'incendie d'un hôtel à Grenoble

Un incendie dans un hôtel a conduit à l'évacuation de centaines de personens. (Image d'illustration) Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 400 personnes ont été évacuées en pleine nuit d'un hôtel de La Plagne en Savoie, où s'est déclaré un incendie d'origine indéterminée qui a fait quatre blessés légers, ont indiqué mercredi la mairie et la police. L'hôtel sinistré, un village club MMV quatre étoiles, est situé près du domaine skiable de la station savoyarde

L'alerte a été donnée à 02h45 et un dispositif important de plus de cent sapeurs-pompiers a été déployé pour s'assurer qu'aucune personne ne demeure sur les lieux et éviter les risques de propagation.

En milieu de matinée, l'incendie, qui a touché trois quarts du bâtiment, était maîtrisé mais pas éteint, selon les gendarmes. «Le sinistre, très fumigène, a conduit à l'évacuation de l'ensemble des résidents et du personnel et à la mise en place du plan communal de sauvegarde», selon la municipalité de La Plagne.

Dispositif d'urgence déployé

Une salle omnisports a été mise à disposition pour accueillir les vacanciers et membres du personnel évacués et deux victimes en urgence relative ont été transférées à Bourg Saint Maurice, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Les gendarmes font de leur côté état de 428 personnes évacuées et «quatre blessés légers», intoxiqués aux fumées. L'origine du sinistre demeure pour l'instant indéterminée, selon la même source.