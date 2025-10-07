Le parquet britannique fait appel de l'abandon des poursuites contre Mo Chara, rappeur du groupe Kneecap, accusé d'«infraction terroriste». L'appel vise à clarifier un point de droit important, à la suite de l'affichage d'un drapeau du Hezbollah lors d'un concert.

Le parquet fait appel contre la décision sur un rappeur de Kneecap

Le parquet fait appel contre la décision sur un rappeur de Kneecap

Le parquet britannique a fait appel de l'abandon des charges contre un rappeur du groupe Kneecap, accusé d'«infraction terroriste». Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

AFP Agence France-Presse

Le parquet a annoncé mardi qu'il allait faire appel de l'abandon fin septembre par la justice britannique des poursuites pour «infraction terroriste» contre Mo Chara, rappeur du trio nord-irlandais Kneecap. «Nous faisons appel de la décision d'abandonner les poursuites, car nous estimons qu'il y a un point important du droit qui doit être clarifié», a indiqué un porte-parole du Crown Prosecution Service, sans donner plus de précision.

Le rappeur était accusé d'"infraction terroriste» pour avoir arboré un drapeau du Hezbollah, mouvement islamiste chiite libanais classé terroriste au Royaume-Uni, lors d'un concert en novembre 2024 à Londres. Le 26 septembre, un juge a décidé d'abandonner les poursuites en raison d'une erreur de procédure.

Soutien à la Palestine

Mo Chara, de son vrai nom Liam O'Hanna (ou Liam Og O Hannaidh en gaélique) a toujours démenti tout soutien au Hezbollah, dénonçant son inculpation comme une décision «politique», après les critiques formulées par le trio contre Israël et la guerre à Gaza. A sa sortie du tribunal, il s'était réjoui que les «tentatives pour faire taire» le groupe aient «échoué».

Depuis l'inculpation du chanteur, le 21 mai, le groupe, qui revendique haut et fort son soutien à la cause palestinienne, a vu sa notoriété monter en flèche, mais a aussi subi plusieurs annulations de concerts en Allemagne ou en Autriche. Les membres de Kneecap ont également été empêchés d'aller en Hongrie, où ils devaient se produire au festival Sziget, ils ont été interdits d'entrée au Canada, et ont renoncé à une tournée aux Etats-Unis.

Le trio nord-irlandais, qui a d'abord attiré l'attention en rappant en irlandais et en dénonçant la domination britannique en Irlande du Nord, a accédé à la notoriété en 2024 avec son album «Fine Art» et un docu-fiction survolté, «Kneecap», primé notamment au festival du film de Sundance, aux Etats-Unis.