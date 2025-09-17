Des orques ont attaqué un voilier samedi, au large de Costa da Caparica, près de Lisbonne. Les mammifères ont d'abord endommagé le gouvernail, puis la coque du bateau. Aucun des cinq touristes à bord n'a été blessé, mais le bateau a coulé.

Des orques coulent un voilier de touristes au large du Portugal

L'orque a poursuivi le voilier, au large de Costa da Caparica, près de Lisbonne au Portugal. Le bateau a coulé, sans aucun blessé. Photo: MB Oceanic Lounge

Léo Michoud Journaliste Blick

Ils voulaient s'amuser, mais ont fait peur aux touristes. Une attaque d'orques a coulé un voilier et nécessité l'intervention des secours, ce samedi 13 septembre au large du Portugal. Cinq touristes se trouvaient à bord, au large de la petite ville de Costa da Caparica, non loin de Lisbonne, lorsque les épaulards ont approché bien trop près du navire.

Une vidéo – partagée par la compagnie maritime Mercedes-Benz Oceanic Lounge –montre un de ces gros mammifères marins frappant plusieurs fois la coque du bateau, qui essaie de lui échapper voiles baissées, au moteur. Le voilier finit par basculer et piquer du nez dans la mer.

L'équipage n'a pas été blessé, a été secouru par d'autres bateaux et a reçu le soutien des secours de Cascais et de la Capitainerie du port de Lisbonne. Ils se sont dits «très effrayés de voir l'orque frapper leur bateau». L'autorité maritime nationale du Portugal a indiqué avoir reçu une alerte à 12h30 «en raison d'une interaction avec des orques», informe «The Telegraph» ce lundi.

Des attaques pour jouer

Certains témoins disent avoir vu plusieurs orques. Et une seconde altercation avec les animaux a été rapportée un peu plus tard dans la même journée. Là encore, cinq touristes ont été secourus. Plusieurs centaines de rencontres ont été signalées depuis 2020 dans l'océan au large de l'Espagne et du Portugal depuis mai 2020, indique «The Independant».

Selon des scientifiques interrogés par le «Daily Mail», ces «attaques n'ont pas le sens d'une agression, de prédation ou de défense territoriale». Il s'agirait plutôt d'une manifestation de leur «nature joueuse». Leu comportement perçu comme agressif tiendrait donc plutôt du jeu.