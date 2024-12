C'est reparti pour un round mardi à l'Elysée, où Emmanuel Macron a invité les cadres des forces politiques, sauf ceux du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI), pour essayer de défricher la route lui permettant de nommer un Premier ministre.

Emmanuel Macron se réunit avec les principaux partis français, sauf le RN et LFI

Emmanuel Macron se réunit avec les principaux partis français, sauf le RN et LFI

«Emmanuel Macron ne peut pas être à la manoeuvre des négociations. Il doit s'effacer», estime la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier. (Archives) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Avoir avoir enchaîné des réunions camp par camp, le chef de l'Etat invite à 14H00 les chefs de partis et présidents de groupes parlementaires de la plupart des forces politiques du pays dans une même salle du palais présidentiel. Qu'attendre de cette réunion qui se tiendra sept jours après la censure de Michel Barnier? L'entourage d'Emmanuel Macron dit espérer «avancer sur un accord concernant une méthode» pour la nomination d'un nouveau chef de gouvernement, et renvoyer même la balle aux forces politiques.

Pas question pour autant de participer «à un gouvernement «d'intérêt général» avec Les Républicains (LR) ou des macronistes ou je ne sais qui», a assuré la patronne des Ecologistes Marine Tondelier, alors que la seule participation à cette réunion à l'Elysée divise à gauche. Les socialistes, les écologistes et les communistes, membres du Nouveau Front populaire (NFP), seront bien là. Mais les Insoumis qui avaient déjà décliné une invitation à l'Elysée, n'ont pas été invités et reprochent à leurs alliés d'aller négocier.

«On va avoir un échange extrêmement agréable au petit déjeuner», a ironisé le patron des députés communistes André Chassaigne, qui doit rencontrer ses homologues du NFP mardi à 09H00. «Aucune concession, on n'est pas mandaté pour faire ça», a résumé Jean-Luc Mélenchon en meeting lundi soir en Bretagne, prédisant que ces tractations n'aboutiront pas. Divergence de vues: dans un courrier adressé lundi soir à Emmanuel Macron, les cadres du PS expriment, eux, leur «conviction que seuls le dialogue républicain et la confrontation des points de vue peuvent permettre de trouver une issue à cette situation de blocage préjudiciable aux Françaises et aux Français».

«Il se trompe»

Le Rassemblement national, pièce maîtresse de la chute du gouvernement Barnier, n'a pas non plus été convié mardi. «Le critère c'est la logique de compromis, ni le RN ni LFI ne l'ont souhaité», explique l'entourage du Président. «Une faute morale» pour Eric Ciotti, patron des députés UDR alliés au RN. «Ça nous rend service», a répliqué le président du RN Jordan Bardella interrogé par BFMTV. «Ils voudraient installer le match RN/LFI en 2027 qu'ils ne s'y prendraient pas autrement». En revanche le patron du parti lepéniste appelle toujours le futur Premier ministre à le recevoir, lui et la cheffe de file Marine Le Pen, pour qu'ils soulignent à nouveau leurs lignes rouges programmatiques.

La réunion de mardi à l'Elysée ne semble toutefois pas destinée à avancer sur le fond des programmes. Et elle ne fait pas l'unanimité sur la forme chez les soutiens d'Emmanuel Macron. «Il se trompe, ce n'est pas à lui de faire la majorité, c'est à son Premier ministre», estime un compagnon de route. Pressenti parmi les favoris pour prendre la tête du gouvernement, le patron du MoDem François Bayrou s'est aussi montré sceptique, selon des sources au parti. Et l'éventuelle arrivée à Matignon de l'expérimenté centriste hérisse la gauche, qui y voit la poursuite de l'aventure macroniste.

Jean-Yves Le Drian, Catherine Vautrin, Sébastien Lecornu... les noms continuent de s'empiler dans les discussions politiques comme dans les articles, dans l'attente du choix d'Emmanuel Macron qui avait annoncé jeudi qu'il trancherait «dans les prochains jours». «Les choses sont claires pour nous: Emmanuel Macron ne peut pas être à la manoeuvre des négociations. Passée la réunion de (mardi), il doit s'effacer», estime Marine Tondelier.