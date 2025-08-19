À Gaza, des centaines de camions humanitaires bloqués

L'armée israélienne annonce se «concentrer» sur la ville de Gaza

L'armée israélienne va «concentrer» ses opérations sur la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien, pour y frapper de «façon décisive» le Hamas, a annoncé dimanche son chef d'état-major.

«Aujourd'hui, nous approuvons le plan pour la prochaine phase de la guerre», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir Photo: AFP

«Aujourd'hui, nous approuvons le plan pour la prochaine phase de la guerre», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, cité par un communiqué de l'armée au cours d'une visite sur le terrain dans la bande de Gaza.

«Nous maintiendrons l'élan de l'opération» d'envergure annoncée mi-mai par l'armée dans le territoire palestinien en guerre depuis 22 mois «tout en nous concentrant sur la ville de Gaza» – la plus grande du territoire et selon Israël un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien, a-t-il développé.

«Nous continuerons à frapper jusqu'à la défaite décisive du Hamas, en gardant toujours les otages au premier plan de nos préoccupations», a-t-il ajouté.

Le Hamas dénonce un «crime de guerre»

Les déclarations du chef d'état-major sur les «plans visant à occuper Gaza sont la promesse d'une nouvelle vague d'extermination et de déplacement massif», a réagi le mouvement islamiste sur son site internet.

Le Hamas y voit «un crime de guerre majeur, reflétant le mépris de l'occupant pour les lois internationales et humanitaires», avec «le soutien politique et militaire des Etats-Unis qui ont donné carte blanche» à Israël.

Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre.

Source: AFP