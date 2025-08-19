À Gaza, des centaines de camions humanitaires bloqués

Israël continue d'exiger la libération «de tous les otages»
Israël «n'a pas changé» de politique et continue «d'exiger la libération» des otages israéliens encore aux mains du Hamas à Gaza, a déclaré mardi à l'AFP une source gouvernementale haut placée.
«La politique d'Israël est cohérente et n'a pas changé. Israël exige la libération» de tous les otages «conformément aux principes fixés par le cabinet (du Premier ministre Benjamin Netanyahu) pour mettre fin à la guerre», a affirmé cette source, interrogée sur la nouvelle proposition des médiateurs pour une trêve dans la bande de Gaza, prévoyant une libération partielle des otages retenus dans le territoire palestinien, et acceptée par le Hamas.
«Nous sommes dans la phase décisive finale contre le Hamas et nous ne laisserons aucun otage derrière nous», a ajouté cette source, répétant la même déclaration reprise en boucle par les principaux médias israéliens.
Source: AFP
À l'entrée de Gaza, des centaines de camions humanitaires bloqués et une aide au compte-gouttes
Au poste-frontière de Rafah, à l'entrée côté égyptien de la bande de Gaza, des centaines de camions humanitaires attendent depuis des jours l'autorisation d'Israël pour livrer des vivres dans le territoire palestinien affamé.
Mais seuls quelques-uns franchissent chaque jour la frontière, au gré des décisions israéliennes, selon des chauffeurs et humanitaires. «Tout dépend de leur bon vouloir», affirme Mahmoud El-Sheikh, un camionneur égyptien bloqué depuis 13 jours avec une cargaison de farine. «Hier, 300 camions ont été renvoyés. Seuls 35 ont pu passer», détaille-t-il. Chaque nuit, jusqu'à 150 camions s'alignent côté égyptien. Au matin, «les Israéliens inspectent ceux qu'ils veulent et renvoient les autres», explique Hussein Gomaa, un collègue.
Des refus insensés
En général, expliquent les chauffeurs, les poids-lourds sont dirigés, une fois franchi le poste, vers le passage israélien Kerem Shalom, à quelques kilomètres. Là, les conducteurs doivent descendre de leur véhicule le temps de l'inspection avant de connaître le sort de leur cargaison.
Malgré l'urgence, les ONG dénoncent une lenteur intenable: Israël continue de bloquer l'entrée de secours vitaux, d'abris et de pièces pour les infrastructures hydrauliques, selon plusieurs responsables onusiens, routiers et volontaires du Croissant-Rouge égyptien interrogés par l'AFP.
Les cargaisons sont souvent rejetées au motif qu'elles sont à «double usage» – susceptibles d'être détournées à des fins militaires. «Certains matériaux sont refusés simplement parce qu'ils sont métalliques», déplore Amande Bazerolle, responsable des urgences à Gaza pour Médecins Sans Frontières (MSF). Selon des volontaires, d'autres motifs frisent parfois l'absurde: «une palette mal alignée, un film plastique mal enroulé...», rapporte l'un d'entre eux, du Croissant-Rouge.
Source: AFP
Netanyahu accuse le Premier ministre australien d'avoir «trahi» Israël
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mardi son homologue australien Anthony Albanese d'avoir «trahi» Israël, sur fond de tensions diplomatiques après que Canberra a fait part de son intention de reconnaître un Etat de Palestine.
«L'histoire se souviendra d'Anthony Albanese pour ce qu'il est: un politicien faible qui a trahi Israël et abandonné les Juifs d'Australie», a écrit le bureau du Premier ministre israélien sur X.
Israël se prépare à répondre à une proposition de cessez-le-feu
Israël doit répondre mardi à une nouvelle proposition de trêve dans la bande de Gaza, assortie d’une libération d’otages. Le Hamas a annoncé lundi accepter ce plan, élaboré par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis, qui prévoit un cessez-le-feu de 60 jours et une libération progressive des captifs.
Une source politique israélienne a indiqué que la position de l’État hébreu «n’a pas changé», à savoir la libération de tous les otages et le respect des conditions fixées pour mettre fin à la guerre. Benjamin Netanyahu, qui ne s’est pas encore exprimé, avait averti qu’il n’accepterait qu’un accord global «selon nos conditions». Certains ministres d’extrême droite l’exhortent à ne pas céder au Hamas.
Selon la radio publique Kan, le texte s’inspire d’un plan américain prévoyant la libération de dix otages vivants et de dépouilles en échange du cessez-le-feu, suivi de négociations sur le désarmement du Hamas. Celui-ci a appelé Israël à ne pas bloquer l’accord. Mais malgré plusieurs tentatives de médiation, les belligérants n’ont pas encore réussi à instaurer une trêve durable.
Source: AFP
Une mission sous mandat de l'ONU à Gaza?
L'Assemblée générale de l'ONU doit recevoir d'urgence un mandat pour déployer une force militaire dans la bande de Gaza afin d'y protéger les civils palestiniens, a réclamé lundi à Istanbul le Tribunal de Gaza, une assemblée réunissant juristes, intellectuels et personnalités de plusieurs pays. L'objectif est de «donner à l'Assemblée générale des Nations unies le mandat pour organiser une intervention armée de protection à Gaza», a déclaré Richard Falk, professeur de droit émérite américain de 94 ans à la tête de ce groupe de pression créé à Londres en 2024, en exhortant les gouvernements du monde entier à agir «d'urgence».
Cette force aura notamment pour mission d'aider à «mettre fin au génocide» dans le territoire palestinien, a indiqué le Tribunal de Gaza, qui compte parmi ses membres la philosophe américaine Judith Butler, l'historien israélien Avi Shlaïm et l'ancien chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn. Selon Richard Falk, ancien rapporteur de l'ONU pour les droits des Palestiniens, un tel déploiement pourrait être rendu possible par une disposition similaire à la résolution «Unis pour la paix» adoptée en 1950, pendant la guerre de Corée, pour contourner un veto soviétique.
Cette force pourrait également être déployée au nom du principe de la «responsabilité de protéger», adopté en 2005 par les Etats membres de l'ONU pour prévenir tout génocide, crime de guerre, nettoyage ethnique ou crime contre l'humanité.
Source: AFP
Le Hamas a accepté la nouvelle proposition pour un cessez-le-feu à Gaza
Le Hamas a répondu positivement à une nouvelle proposition de cessez-le-feu avec Israël à Gaza soumise par les médiateurs égyptien et qatari, a indiqué lundi à l'AFP un responsable du mouvement islamiste palestinien. «Le Hamas a remis sa réponse aux médiateurs, et confirmé que le mouvement et les factions (palestiniennes) ont accepté la nouvelle proposition de cessez-le-feu sans demander de modifications», a-t-il indiqué sous couvert de l'anonymat.
«La balle est désormais dans le camp d'Israël»
Un peu plus tard, l'Egypte a indiqué avoir soumis à Israël la nouvelle proposition. Les médiateurs égyptien et qatari «ont préparé cette proposition» sur la base d'un précédent plan américain, a déclaré le directeur des services de renseignement égyptiens Diaa Rashwan au média d'Etat Al-Qahera News. Ils l'ont «envoyée à Israël et la balle est désormais dans son camp», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Hamas reçoit une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza
Une délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas a reçu au Caire de la part des médiateurs une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP un responsable palestinien proche du dossier. «La proposition est un accord-cadre pour lancer des négociations sur un cessez-le-feu permanent. Le Hamas tiendra des consultations internes au sein de sa direction» et avec les dirigeants d'autres groupes alliés sur la nouvelle proposition, a déclaré à l'AFP cette source.
Ce texte reprend les grandes lignes d'une précédente proposition américaine prévoyant une trêve de 60 jours et la libération, en deux étapes, des otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.
Amnesty International estime qu'Israël mène «une campagne de famine délibérée» à Gaza
Israël mène à Gaza une «campagne de famine délibérée», estime Amnesty International dans un communiqué publié lundi alors que l'ONU et de nombreuses ONG ne cessent de mettre en garde contre une famine imminente dans le territoire palestinien en guerre.
«La combinaison mortelle de la faim et de la maladie n'est pas une conséquence malheureuse des opérations militaires israéliennes» à Gaza, «c'est le résultat intentionnel de plans et de politiques qu'Israël a conçus et mis en œuvre, au cours des 22 derniers mois, pour infliger délibérément aux Palestiniens de Gaza des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique», écrit l'organisation de défense des droits de l'Homme.
Sollicitée par l'AFP pour une réaction, les Affaires étrangères et l'armée israélienne n'ont pas immédiatement réagi.
Source: AFP
A Tel-Aviv, rassemblement massif pour demander l'arrêt de la guerre et le retour des otages
Brandissant des photos d'otages, aux sons de tambours et slogans appelant au retour des captifs israéliens, des dizaines de milliers de personnes, jusqu'à 500'000 selon les organisateurs, ont pris les rues Tel-Aviv dimanche pour demander la fin de la guerre à Gaza.
La mobilisation s'est organisée après la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahu, il y a un peu plus d'une semaine, de lancer une nouvelle offensive contre le Hamas dans le territoire palestinien, et de s'y emparer de la ville de Gaza et des camps voisins.
Sillonnant les rues du centre ville, à l'ombre des tours de verre, la foule a convergé vers la «place des otages» de Tel Aviv, le centre nerveux du mouvement. «Le gouvernement israélien n'a jamais proposé une initiative sincère pour un accord global et la fin de la guerre», accuse Einav Tzangauker, dont le fils Matan est détenu à Gaza, s'adressant à la foule. «Nous demandons un accord complet et réalisable ainsi que la fin de la guerre. Nous demandons ce qui nous revient de droit, nos enfants.»
«Le pays tout entier se déchire, notre image dans le monde a complètement changé, elle est pire que jamais, et ça suffit», s'émeut Nick, un travailleur de la tech de 31 ans, demandant à ne pas donner son nom de famille.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce se «concentrer» sur la ville de Gaza
L'armée israélienne va «concentrer» ses opérations sur la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien, pour y frapper de «façon décisive» le Hamas, a annoncé dimanche son chef d'état-major.
«Aujourd'hui, nous approuvons le plan pour la prochaine phase de la guerre», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, cité par un communiqué de l'armée au cours d'une visite sur le terrain dans la bande de Gaza.
«Nous maintiendrons l'élan de l'opération» d'envergure annoncée mi-mai par l'armée dans le territoire palestinien en guerre depuis 22 mois «tout en nous concentrant sur la ville de Gaza» – la plus grande du territoire et selon Israël un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien, a-t-il développé.
«Nous continuerons à frapper jusqu'à la défaite décisive du Hamas, en gardant toujours les otages au premier plan de nos préoccupations», a-t-il ajouté.
Le Hamas dénonce un «crime de guerre»
Les déclarations du chef d'état-major sur les «plans visant à occuper Gaza sont la promesse d'une nouvelle vague d'extermination et de déplacement massif», a réagi le mouvement islamiste sur son site internet.
Le Hamas y voit «un crime de guerre majeur, reflétant le mépris de l'occupant pour les lois internationales et humanitaires», avec «le soutien politique et militaire des Etats-Unis qui ont donné carte blanche» à Israël.
Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre.
Source: AFP
