1/4 Jesús Emilio Díez de Mier, plus connu sous le nom de Txutxi, a été arrêté par la police après 9 ans de cavale.

Blicky IA et Cédric Heeb

Après 9 ans de cavale, l'ancien footballeur professionnel Jesús Emilio Díez de Mier, connu sous le nom de Txutxi, a été arrêté. Selon la police espagnole, l'arrestation de cet homme de 51 ans a eu lieu dimanche dernier à El Puerto de Santa María, près de la ville de Cadix, dans le sud de l'Espagne.

Plus de 300 matchs en professionnel

La carrière de Txutxi a débuté de manière prometteuse à l'Athletic Bilbao, où il a fait ses débuts professionnels en 1992. Il a disputé 10 matches dans la ligue espagnole et une impressionnante série de 304 matches en deuxième division. Mais sa vie a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été arrêté en 2009 à Madrid.

9 ans de cavale

L'accusation à son encontre était grave: trafic de drogue à grande échelle. Selon l'enquête, Txutxi et des complices auraient fait passer 950 kilos de cocaïne d'Argentine en Espagne, entre 2008 et 2009. La valeur des drogues saisies a été estimée à plus de 32 millions d'euros. En 2014, il a été condamné à 9 ans de prison.

Mais avant de commencer à purger sa peine, Txutxi est entré dans la clandestinité. Pendant 9 ans, il est parvenu à échapper aux autorités. Sa fuite s'est brusquement terminée lors d'un contrôle de routine dimanche. Lorsqu'il a donné de fausses informations personnelles, les agents ont eu des soupçons et l'ont emmené à la préfecture pour un contrôle d'identité.

C'est là que sa véritable identité a été révélée. Après des années de fuite, Txutxi doit maintenant faire face à son passé et à sa peine de prison.