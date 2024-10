Soldats nord-coréens en Russie: «de simples affirmations», assure l'ambassadeur russe à l'ONU

Les accusations notamment des Etats-Unis de présence de soldats nord-coréens sur le front russe contre l'Ukraine sont des «simples affirmations», a déclaré mercredi l'ambassadeur russe à l'ONU devant le Conseil de sécurité. «Il s'agit de simples affirmations, qui, en l'absence de preuves convaincantes, ne sont là que pour détourner l'attention de problèmes vraiment importants qui menacent la paix et la sécurité internationales», a assuré Vassili Nebenzia, accusant notamment Washington et Londres d'atteindre un nouveau sommet en termes de «désinformation».

Les accusations de présence de soldats nord-coréens sur le front russe contre l'Ukraine sont des «simples affirmations», a déclaré mercredi l'ambassadeur russe à l'ONU Vassili Nebenzia devant le Conseil de sécurité. Photo: keystone-sda.ch

«Même si tout ce que nos collègues occidentaux disent sur la coopération entre la Russie et la Corée du Nord était vrai, comment se fait-il que les Etats-Unis et leurs alliés essaient d'imposer une logique faillible soutenant qu'ils ont le droit d'aider le régime de Zelensky, de mobiliser la défense et le renseignement de l'Otan, alors que les alliés de la Russie n'ont pas le droit d'en faire de même», a-t-il lancé.

Il a assuré que les «interactions de la Russie avec la Corée du Nord dans le domaine militaire et d'autres sont en accord avec le droit international et pas en violation», promettant qu'il n'y a «aucune raison» de présenter cette «coopération» comme «une menace pour quiconque». Menace qu'un certain nombre de membres du Conseil ont eux soulignée. Selon Washington et Séoul, quelque 10'000 soldats nord-coréens se trouvent en Russie.

Source: AFP