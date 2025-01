Un homme de 25 ans a été arrêté sur l'île d'Okunoshima pour avoir maltraité un lapin, qui est mort par la suite. Cette arrestation survient alors que 77 lapins ont été retrouvés morts sur l'île depuis fin novembre, suscitant une enquête sur la cause de ces décès.

L'île d'Okunoshima au Japon, connue pour abriter une abondante population de lapins, fait face à plus de 70 décès des mammifères. Un homme a été arrêté après en avoir frappé un à mort. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Un homme a été arrêté après avoir donné des coups de pied à un lapin sur une île de l'ouest du Japon, où une enquête est en cours pour élucider le décès de dizaines de ces animaux au cours des deux derniers mois, a annoncé jeudi la police.

Tueur en série?

Un porte-parole de la police a indiqué à l'AFP que l'individu de 25 ans avait été interpellé mardi sur l'île d'Okunoshima dans le département d'Hiroshima, célèbre pour son abondante population de lapins.

Blessé, l'animal frappé a ensuite succombé à ses blessures, selon les médias locaux, qui affirment aussi que l'homme aurait admis avoir maltraité l'animal, en citant des sources policières.

Cette arrestation intervient alors que le ministère de l'Environnement a alerté en début de semaine sur la mort suspecte de dizaines de lapins depuis fin novembre dernier.

Plus de 70 cadavres de lapins

Depuis le 26 novembre dernier, 77 carcasses de lapins ont été retrouvées sur l'île, a indiqué le ministère.

«La cause de la mort peut être une maladie infectieuse, le froid ou un facteur humain, mais ce n'est pas clair à ce stade», a indiqué le ministère. «Nous continuons de rechercher la cause (des décès) avec les vétérinaires et les autorités concernées, tout en renforçant la surveillance», a ajouté le ministère.

La police enquête sur la possibilité que l'homme arrêté soit impliqué dans la mort de nombreux autres lapins.

Introduits sur l'île d'Okunoshima dans les années 1970, ces animaux appartiennent à une espèce de lapin européen qui vivent «dans un état de semi-liberté, se nourrissant de la végétation de l'île et comptant souvent sur l'aide des humains, y compris des touristes qui leur fournissent de la nourriture», selon un dépliant du ministère.